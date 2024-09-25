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В КРСУ отметили 75-летие образования Китайской Народной Республики

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- Бакыт Басарбек
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В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию образования Китайской Народной Республики (КНР), главным событием которого стало открытие Института мировых языков и лингвистической лаборатории.

Гостями праздника стали заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, посол КНР в КР Ду Дэвэнь, проректор по науке Дипломатической академии МИД КР Зайнидин Курманов и другие общественные и государственные деятели.

С приветственным словом выступил ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов, который назвал Китай одним из ключевых партнеров вуза.

"Хоть наш университет и сосредоточен на сотрудничестве между Кыргызстаном и Россией, международное взаимодействие всегда было и остается нашим приоритетом. Китай - один из наших ключевых партнеров", - сказал он.

Аналогичное мнение высказал и заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов, но уже в республиканском масштабе.

"Во время визита Президента Садыра Жапарова в КНР были достигнуты важные соглашения, которые подняли наше стратегическое партнерство на новый уровень. Только за 8 месяцев этого года товарооборот между странами составил около 9 млрд долларов и это не предел. Кыргызстан является воротами для Центральной Азии и России", - подчеркнул чиновник.

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Кыргызстане Ду Дэвэнь в своем выступлении сделала акцент на важности культурного и образовательного обмена между Китаем и Кыргызстаном.

"Образование и культурные связи играют важную роль в развитии отношений между нашими странами. Открытие Института мировых языков в КРСУ - это шаг к укреплению наших связей и взаимопонимания. Я уверена, что новые возможности для изучения языков и культуры будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами", - сказала госпожа посол.

Праздничное мероприятие сопровождалось выступлениями студенческих коллективов вуза. В программе прозвучали китайские и кыргызские песни


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URL: https://www.vb.kg/439762
Теги:
Китай, Кыргызстан, КРСУ
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