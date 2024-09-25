В Бишкеке прошел Quiz Night на тему религии

В Бишкеке Государственная комиссия Кыргызской Республики по делам религий провела интеллектуальную игру "Quiz Night" среди представителей средств массовой информации. Мероприятие было направлено на то, чтобы подчеркнуть важную роль медиасферы в оперативном и корректном продвижении государственной политики в области религии.

"Законодательство служит основой для корректного ведения государственной политики в религиозной сфере и формирования религиозной ситуации в стране. В связи с этим вопрос о внесении изменений в законодательство, а также разработке и принятии соответствующих нормативных правовых актов по ключевым направлениям становится особенно актуальным.

Учитывая, что требования граждан к религии постоянно растут, необходимо проводить политику в религиозной сфере в соответствии с современными реалиями. Мы готовы к тесному сотрудничеству в распространении объективной и достоверной информации о государственной политике в религиозной сфере", - сказал директор ГКДР Кыргызской Республики Азамат Юсупов.

Участники мероприятия были проинформированы о реализации Государственной комиссией по делам религий, Концепции государственной политики КР в религиозной сфере на 2021-2026 годы, о проекте Закона КР "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" в новой редакции, а также о необходимости тесного сотрудничества с представителями средств массовой информации.