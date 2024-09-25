Государству возвращено здание в Бишкеке, относящегося к памятникам истории

ГКНБ КР установлен факт незаконной приватизации объекта в Бишкеке, относящегося к памятникам истории, сообщает пресс-служба ведомства

По данным пресс-службы, данное здание, находящееся в центре Бишкека с оценочной стоимостью 3 млн 750 тысяч долларов США, уже передано на баланс государства.

Было установлено, что после развала Советского союза, на общей волне приватизации, здание, где располагался Молодежный драматический театр "Тунгуч", был передан в собственность ОсОО "Т.П.Ц.Т." с нарушением требований законодательства, действовавших на тот момент.

Следует отметить, что указанный объект недвижимости является памятником истории и культуры, находится под охраной государства и может быть использован исключительно, как здание общественно-развлекательного и общественно-культурного назначения. При этом, на протяжении многих лет в данном здании располагался ночной клуб.

В целях возврата имущества законному владельцу в лице государства ГКНБ КР провел профилактические мероприятия с владельцем, в реузльтате чего 23 сентября 2024 года единственный учредитель и собственник Ч.В.С. в добровольном порядке передала 100% доли в ОсОО "Т.П.Ц.Т." Государственному агентству по управлению государственным имуществом при Кабинете министров КР.

В настоящее время, ГКНБ КР, продолжает соответствующие работы, направленные на возврат ранее незаконно приватизированных объектов недвижимости.