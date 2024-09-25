Погода
$ 84.02 - 84.45
€ 93.15 - 94.15

Государству возвращено здание в Бишкеке, относящегося к памятникам истории

1005  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР установлен факт незаконной приватизации объекта в Бишкеке, относящегося к памятникам истории, сообщает пресс-служба ведомства

По данным пресс-службы, данное здание, находящееся в центре Бишкека с оценочной стоимостью 3 млн 750 тысяч долларов США, уже передано на баланс государства.

Было установлено, что после развала Советского союза, на общей волне приватизации, здание, где располагался Молодежный драматический театр "Тунгуч", был передан в собственность ОсОО "Т.П.Ц.Т." с нарушением требований законодательства, действовавших на тот момент.

Следует отметить, что указанный объект недвижимости является памятником истории и культуры, находится под охраной государства и может быть использован исключительно, как здание общественно-развлекательного и общественно-культурного назначения. При этом, на протяжении многих лет в данном здании располагался ночной клуб.

В целях возврата имущества законному владельцу в лице государства ГКНБ КР провел профилактические мероприятия с владельцем, в реузльтате чего 23 сентября 2024 года единственный учредитель и собственник Ч.В.С. в добровольном порядке передала 100% доли в ОсОО "Т.П.Ц.Т." Государственному агентству по управлению государственным имуществом при Кабинете министров КР.

В настоящее время, ГКНБ КР, продолжает соответствующие работы, направленные на возврат ранее незаконно приватизированных объектов недвижимости.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439768
Теги:
ГКНБ, театр, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  