Военнослужащие Минобороны КР отправились на учения"Нерушимое братство-2024"

25 сентября 2024 года военнослужащие воинской части 30670 министерства обороны КР отправились на командно-штабные учения "Нерушимое братство-2024", которые пройдут на территории Республики Казахстан совместно с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По данным управления информационного обеспечения, учения пройдут с 28 сентября по 5 октября 2024 года на полигоне "Берег" Республики Казахстан, в них примут участие воинские контингенты государств-членов ОДКБ.

Напомним, командно-штабные учения" Нерушимое братство " были проведены в прошлом году на территории Кыргызской Республики в 2023 году.