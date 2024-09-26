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Военнослужащие Минобороны КР отправились на учения"Нерушимое братство-2024"

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- Светлана Лаптева
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25 сентября 2024 года военнослужащие воинской части 30670 министерства обороны КР отправились на командно-штабные учения "Нерушимое братство-2024", которые пройдут на территории Республики Казахстан совместно с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По данным управления информационного обеспечения, учения пройдут с 28 сентября по 5 октября 2024 года на полигоне "Берег" Республики Казахстан, в них примут участие воинские контингенты государств-членов ОДКБ.

Напомним, командно-штабные учения" Нерушимое братство " были проведены в прошлом году на территории Кыргызской Республики в 2023 году.


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URL: https://www.vb.kg/439770
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