Специалисты департамента животноводства изучают секвестирование углерода

Специалисты Департамента племенного животноводства, пастбищ и кормов приняли участие в обучении специалистов и консультантов механизмам реализации "Секвестирование углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища КР (CS-FOR)" в рамках мероприятий АРИС.

По данным пресс-службы ведомства, цель обучения- обеспечение участников тренинга знаниям и навыкам, необходимым для разработки плана комплексного управления природными ресурсами и устойчивости к изменению климата в целевых проектных территориях, плана по повышению потенциала учреждений-бенефициаров на местном уровне(местные органы власти, лесхозы и ОГУЛ), заинтересованных сторон (с учетом гендерных аспектов), планированию и отчетности в деятельности в рамках реализации мероприятий проекта (CS-FOR) ФАО ЗКФ.

На тренинге также принимали участие специалисты Консультационной компании, сотрудники АРИС, сотрудники ФАО, представители РКФР, представители Лесной службы при МЧС КР.