В Минсельхозе КР рассказали, какие овощи и фрукты экспортируются из страны.

За январь-август 2024 года в страну импортировано 750,9 тысяч тонн, 36,1 млн штук и 55,9 тыс. кубических метров подкарантинной продукции.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года импорт увеличился по всем категориям: на 22,3% больше в тоннах, на 98,9 % в штуках и на 102,4 % больше в кубических метрах.

За январь-август 2024 года из страны было экспортировано 397,3 тыс. тонн, 11,4 млн. штук, 1679 кубических метров подкарантинной продукции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в тоннах снизился на 17,8% или на 86 тыс. тонн меньше, наблюдается увеличение экспорта в штуках на 7 млн. (на 158,6 , а также в кубических метрах показатель увеличился на 13 кубических метров или на 0,7%.

Наибольший штучный объем экспорта и импорта приходится на саженцы. За восемь месяцев импорт саженцев составил 31 059 555 штук, а экспорт саженцев – 11 082 321 штук. Больше всего саженцев было импортировано из Узбекистана – 13 878 947 штук, Нидерландов – 538 639 штук, Китая – 208 963 штук. Импортированы саженцы по следующим категориям: ягодные саженцы – 7 893 700 штук, декоративные саженцы – 481 325 штук, плодовые саженцы – 4 843 282 штук. Наибольший объем экспорта саженцев пришелся на цветочные саженцы-8 353 076 штук. Из них в Казахстан было экспортировано 111 115 штук, в Россию-8 226 323 штук.

Из страны было экспортировано 44382,4 тонны картофеля. В Узбекистан было экспортировано 25 865 тонн, в Казахстан-12 844 тонны, в Россию-5649 тонн, в Азербайджан-24,1 тонны.

Экспорт орехов составил 43 782 тонны. Различные виды орехов были экспортированы в Россию-26633,4 тонны, Турцию-26633,2 тонны, Грузию-444,2 тонны.

Объем экспорта фруктов составил 77315 тонн. Абрикос экспортировался в Россию (16300 тонн), Казахстан (5120 тонн), 105,1 тонны в Республику Беларусь. В Казахстан было экспортировано 6187 тонн яблок, в Россию-4240 тонн, в Монголию 16 тонн.

Сухофрукты были экспортированы в объеме 16 482,8 тонн, из них в Россию было экспортировано 13741 тонн, в Турцию – 383,6 тонн.