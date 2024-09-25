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Зауреш Жумадилова: Никакого биологического оружия в Казахстане нет

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- Назгуль Абдыразакова
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Генеральный директор Республиканского государственного предприятия "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева" Министерства здравоохранения Республики Казахстан Зауреш Жумадилова прокомментировала изданию vb.kg разговоры о якобы изготовлении биологического оружия в казахстанских лабораториях.

"Биолаборатории существуют не только в Казахстане, и это общее понятие, которое включает различные характеристики и уровни безопасности.

Казахстанская лаборатория сертифицирована по международным стандартам и соответствует уровням безопасности BSL-2 и BSL-3. Это подтверждает, что в нашей лаборатории соблюдаются меры безопасности на международном уровне. Она отвечает, как национальному законодательству Казахстана, так и международным требованиям, что позволяет проводить прорывные исследования и безопасно работать с патогенами 1-2 группы патогенности", - сказала гендиректор РГП.

По словам Жумадиловой, лаборатория была построена в рамках международного межправительственного соглашения и успешно функционирует.

"Она финансируется из государственного бюджета, и в ней работают только казахстанские учёные. Мы открыты для посещений, нас посещают представители различных стран, включая Кыргызстан. Однако, как вы понимаете, любые визиты требуют предварительного согласования с Министерством здравоохранения", - отметила эксперт.

Отвечая на вопросы о биологическом оружии, Зауреш Бапановна пояснила, что изготовление биологического оружия является нарушением Конвенции о запрещении распространения биологического и токсинного оружия, участником которой Казахстан является на протяжении многих лет.

"Мы строго соблюдаем все её предписания, и в нашей стране не ведётся никакая разработка биологического оружия, тем более в Центральной реверанс-лаборатории. Все объекты, оставшиеся в наследство со времён Советского Союза, были демонтированы около 20 лет назад, что подтверждает нашу приверженность международным нормам в области биобезопасности", - сказала она.

Кроме того, эксперт прокомментировала цели и задачи международного симпозиума "Биобезопасность и устойчивое развитие: стратегические подходы", который проходит в Алматы.

"Сегодняшнее мероприятие направлено на обсуждение его значимости для участников, тем, которые будут подняты, и дальнейших планов. Этот международный симпозиум имеет научно-практический характер и предназначен для специалистов, работающих в области биобезопасности. Ключевыми игроками на этой площадке являются представители здравоохранения, ветеринарии и экологии. Однако без участия таможенных органов, министерства финансов и министерства внутренних дел также не обойтись, так как все эти структуры важны для обеспечения биобезопасности.

Мы стремились охватить как можно больше сфер, учитывая, что в настоящее время происходит многостороннее развитие таких отраслей, как молекулярная биология, вирусология и микробиология. Актуальность трансграничного заноса инфекционных заболеваний также остается на повестке дня. В данный момент существует риск завоза инфекционных заболеваний, включая вновь возвращающиеся и неизвестные болезни. Эта угроза актуальна не только для стран с эндемичными очагами инфекций, но и для благополучных стран, где инфекционные болезни также могут возникнуть", - заключила Жумадилова.


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URL: https://www.vb.kg/439777
Теги:
Казахстан, Минздрав
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