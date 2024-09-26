В Бишкеке выступила группа Bére Banda с венгерскими народными песнями

В Большом зале Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова состоялся концерт венгерской народной музыки, открывший осенний сезон культурных мероприятий. Молодая и энергичная группа Bére Banda из Венгрии, приглашённая посольством Венгрии в Бишкеке, представила публике богатое наследие традиционной музыки своей родины.

Музыканты, все выпускники престижной Музыкальной Академии Ференца Листа, очаровали зал своими исполнениями. Бугйо Петра (вокал, перкуссия), Феледьхази Миклош (волынка, вокал), Хорват Марцелл (скрипка, колёсная лира) и Тулипан Жомбор (кларнет, флейта, тарогато) виртуозно познакомили слушателей с уникальной бурдонной музыкой, характерной для многих регионов Венгрии.

Бурдон, то есть тянущийся непрерывный низкий звук, как элемент фольклорной музыки, прозвучал в новом, камерном исполнении. Группа Bére Banda сделала его основой для своих произведений, в которых мелодии Трансданубии, Верхней Венгрии, Великой Венгерской равнины и Трансильвании соединились в удивительной гармонии.

Программа концерта включала чарующие венгерские танцы, такие как чардаш, баллады о разбойниках и мелодии, которые музыканты воссоздали по старинным историческим источникам. Каждое произведение сопровождалось пояснениями музыкантов, что помогало публике глубже погрузиться в мир венгерской музыки.

Концерт привлек внимание дипломатического сообщества - на мероприятии присутствовали представители посольств Германии, Японии, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, а также студенты, преподаватели и поклонники народной музыки. Атмосфера вечера была теплой и душевной, а музыка - живой связующей нитью между культурами и поколениями.