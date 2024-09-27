1 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду

В Бишкеке 1 октября в связи с ремонтными работами будет прекращена подача питьевой воды с 9:00 часов до 02:00 часов в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения, ограниченный улицами:

- ул. Куренкеева, ул. Абдрахманова, ул. Элебесова, ул. Бельская, река Ала-Арча, пр. Жибек Жолу, ул. М. Гвардии, БЧК, ул. Саадаева

Воды не будет в жилых массивах жилых массивах "Красный Строитель", "Ак - Тилек", "Кольмо", "Алтын Бешик" и "Салам Алик".

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.