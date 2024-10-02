Погода
$ 84.12 - 84.55
€ 93.15 - 94.15

В Кыргызстане будут оплачивать проезд к месту воинских захоронений

319  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ранее в Генеральном штабе ВС КР состоялась первая рабочая встреча межведомственной комиссии по исполнению постановления кабинета министров Кыргызской Республики "О возмещении семьям и близким родственникам военнослужащих, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, расходов, связанных с оплатой проезда к месту их захоронений и обратно".

В рабочей встрече приняли участие представители министерств: обороны; труда, социального обеспечения и миграции; цифрового развития; здравоохранения; иностранных дел; внутренних дел; представители поискового движения "Наша Победа - Биздин Жеңиш" и общественного фонда "Эрдик - Подвиг" и др.

Участники детально обсудили дальнейшую работу межведомственной комиссии по рассмотрению ходатайств на посещение воинских захоронений, каждый участник высказал свое мнение, замечания и уточнили вопросы, которые могут возникнуть при реализации данного Постановления.

В ходе встречи определен алгоритм действий для реализации данного проекта и представлен список фамилий на посещение могил ВОВ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439786
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  