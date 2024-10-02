В Кыргызстане будут оплачивать проезд к месту воинских захоронений

Ранее в Генеральном штабе ВС КР состоялась первая рабочая встреча межведомственной комиссии по исполнению постановления кабинета министров Кыргызской Республики "О возмещении семьям и близким родственникам военнослужащих, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, расходов, связанных с оплатой проезда к месту их захоронений и обратно".

В рабочей встрече приняли участие представители министерств: обороны; труда, социального обеспечения и миграции; цифрового развития; здравоохранения; иностранных дел; внутренних дел; представители поискового движения "Наша Победа - Биздин Жеңиш" и общественного фонда "Эрдик - Подвиг" и др.

Участники детально обсудили дальнейшую работу межведомственной комиссии по рассмотрению ходатайств на посещение воинских захоронений, каждый участник высказал свое мнение, замечания и уточнили вопросы, которые могут возникнуть при реализации данного Постановления.

В ходе встречи определен алгоритм действий для реализации данного проекта и представлен список фамилий на посещение могил ВОВ.