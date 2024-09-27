На сайте Госдумы РФ появился законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, рекламе и СМИ.

В качестве авторов инициативы указаны депутаты от "Единой России", в том числе, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В пояснительной записке говорится, что распространение "идеологии бездетности" вредит "традиционным ценностям": ведет к снижению численности населения, "деградации общественных институтов и вымыванию традиционных ценностных ориентиров".

"Законопроектом предлагается предусмотреть механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации", - пояснили авторы инициативы.

Законопроект вносит изменения сразу в несколько законов, среди которых "О СМИ", "Об основных гарантиях прав ребенка в России", "О рекламе", а также "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

24 сентября Володин сообщил, что депутаты "приступили к рассмотрению" законопроекта, запрещающего пропаганду "осознанного отказа от деторождения". По словам спикера Госдумы, за нарушение будут введены штрафы до 400 тысяч рублей для физлиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 млн для юридических лиц.

"Пропаганда чайлдфри" со стороны иностранных граждан, в том числе через интернет, будет грозить выдворением за пределы России, писало агентство ТАСС со ссылкой на документ.

Источник: Новая газета