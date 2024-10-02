В российских колледжах будут готовить операторов беспилотников

В российских колледжах будут готовить "операторов беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 кг", заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Ведомство утвердило перечень профессий, должностей и служащих, которых готовят в учреждениях среднего профессионального образования. Кравцов рассказал, что всего в список вошли более 250 "новых востребованных профессий".

В июне Правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года. В течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Кроме того, планируется, что рост российского рынка беспилотных авиационных систем должен составить около 1 млн единиц в год к 2035 году, рыночная доля российских производителей постепенно должна вырасти с 50% до 80%.

Ранее власти Курганской области объявили о начале обучения операторов беспилотников по инициативе губернатора Вадима Шумкова. "Занятия в первую очередь будут проводиться для тех, кто планирует подписать контракт для прохождения службы в армии, а также для добровольцев, которые примут участие в СВО. Эти слушатели смогут пройти курс совершенно бесплатно, остальные категории граждан могут пройти обучение с полным возмещением затрат", - говорится в заявлении.

Власти также заявили о планах внедрить новое направление и на базе учреждений среднего профессионального образования. Первым начнет подготовку студентов Курганский технологический колледж.

Журналисты издания "Протокол" и ютуб-канала "РЗВРТ" делали расследование про то, как несколько сотен студентов колледжа "Алабуга Политех" в Татарстане привлекли к сборке иранских дронов Shahed. Изначально, по словам источника журналистов, к работе привлекали в основном подростков 15-17 лет, которые поступили в колледж после девятого класса школы. Сейчас же сборкой дронов занимаются студенты всех курсов.

Источник: Новая газета