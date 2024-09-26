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ГКНБ: Имущество Эркина Мамбеталиева передано на баланс государства

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР по Иссык-Кульской области в рамках расследуемого уголовного дела передал на баланс государства имущество Эркина Мамбеталиева, нажитое преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, были конфискованы Центр отдыха "Эдельвейс" расположенный на территории Иссык-Кульской области в селе Орнок, 3-х и 2-х комнатные квартиры в г.Бишкек, две автомашины марок "Lexus LX 570" и "Dodge RAM", 3 гидроцикла, 3 квадроцикла и национальную войлочную юрту.

Вышеуказанное имущество оценено в 5 716 307 долларов США или 489 886 000 сомов.

настоящее время ГКНБ КР продолжает работу по выявлению незаконно нажитого имущества со стороны членов ОПГ.


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URL: https://www.vb.kg/439794
Теги:
Эркин Мамбеталиев, Кыргызстан, конфискация имущества
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