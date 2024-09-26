Tunduk: справки для детей теперь доступны онлайн - без ЦОН и очередей

Министерство цифрового развития информирует о расширении перечня доступных услуг в мобильном приложении Tunduk.

По его данным, теперь пользователи могут получать справки о регистрации (прописке) ребенка, а также справки об имении/неимении прав собственности на объекты недвижимого имущества для своих детей непосредственно через мобильное приложение.

Справка о регистрации ребенка:

Ранее для получения данной справки необходимо было обращаться в Центры обслуживания населения (ЦОН). С 25 сентября текущего года гражданам предоставлена возможность оформить справку через мобильное приложение Tunduk в два клика. Для получения услуги пользователям необходимо выбрать услугу "Справка о месте регистрации" и указать ребенка, на чье имя необходимо получить документ.

Справка об имении/неимении прав собственности:

Второй новой услугой, доступной через приложение Tunduk, является получение справки об имении или отсутствии прав собственности на объекты недвижимого имущества для детей. Ранее данную справку можно было получить только через государственные органы. Теперь пользователи могут оформить ее онлайн. Для этого необходимо выбрать услугу "Справка об имении/неимении прав собственности на объекты недвижимого имущества", указать ребенка, на чье имя оформляется документ, и оплатить государственную пошлину в размере 170 сом через платёжные системы MegaPay или MBANK.

Важные условия:

• Данные детей будут отображаться в приложении только в случае полной оцифровки свидетельства о рождении.

• Если информация о ребенке не отображается в приложении, пользователи могут воспользоваться услугой "Оцифруй документы ЗАГС" в разделе "Услуги" для оцифровки свидетельства о рождении.

Эти нововведения направлены на упрощение получения государственных услуг и повышение их доступности для граждан Кыргызской Республики.