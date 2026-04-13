Не знаю, стареет или жалеет деньги: Садыр Жапаров о рынке "Дордой"

Президент Садыр Жапаров заявил, что владелец рынка "Дордой" Аскар Салымбеков не выполнил ранее достигнутые договорённости по модернизации торговой площадки. Об этом он сообщил на встрече с жителями Кара-Суу Ошской области.

По словам главы государства, после вступления в должность он поручил улучшить условия на крупнейших рынках страны "Дордое", Ошском и Кара-Сууйском. Президент подчеркнул, что торговцы десятилетиями работают в контейнерах, что негативно сказывается на их здоровье.

Он отметил, что предлагал Салымбекову реализовать проект по строительству современных торговых центров, сопоставимых с зарубежными аналогами, и для этого рассматривался вопрос трансформации около 100 гектаров земли. Однако, по словам Жапарова, работы до сих пор не выполнены.

"Не знаю, стареет или жалеет свои деньги. Скоро приглашу его и спрошу", - добавил президент.

Жапаров также сообщил, что в ближайшие месяцы планируется перенос Ошского рынка на новое место. После этого внимание будет сосредоточено на Кара-Сууйском рынке, где предполагается создание более современных условий для торговли.

Глава государства подчеркнул, что вопрос модернизации рынков находится на его личном контроле.