Погода
$ 84.05 - 84.48
€ 93.15 - 94.15

Участницы женского форума ЦА обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу

229  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Участницы Регионального женского экспертного форума, организованного правозащитной организацией "Бир Дуйно Кыргызстан", выступили с обращением к канцлеру Федеративной Республики Германия Олафу Шольцу.

Уважаемый господин канцлер!

В ходе Вашего визита в Казахстан и Узбекистан с 15 по 17 сентября 2024 года Вы приняли участие в саммите в формате "С5+1" с лидерами Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также подписали ряд двусторонних соглашений, касающихся экономического сотрудничества и энергетики. Одним из самых важных из подписанных документов стало миграционное соглашение с Узбекистаном.

Мы приветствуем налаживание Германией тесных двусторонних отношений, но отмечаем исключенность экспертов гражданского общества в процессе принятия решений и выработке форматов предупреждения рисков, конфликтов и бедствий в условиях радикально меняющегося гражданского пространства. Мы внимательно наблюдали за ходом Вашего визита и впечатлены достигнутыми договоренностями в экономической и политической сфере.

Мы поддерживаем Ваши инициативы по нахождению ключевых стратегий урегулирования ситуации в Украине после вторжения России, а также поиска базовых стратегий безопасности, исходящих от Афганистана. Нас, представителей гражданского общества, волнуют следующие проблемы, которые Вы, господин Шольц, могли бы включить в свою повестку при ведении дальнейших переговоров с президентами Центральной Азии:

1. Соблюдение нашими правительствами международных обязательств, включая Парижские принципы и Руководящие принципы "Бизнес и права человека".

2. Соблюдение нашими правительствами ключевых принципов "невысылки".

3. В Казахстане - опубликовать полный список погибших в январской трагедии Кантар 2022, содействовать эффективной реформе судебной системы с равноправным участием представителей гражданского общества, а также поддержать принятие законопроекта по защите прав правозащитников.

4. В Узбекистане - вернуть статус Управления Верховного Комиссара по делам беженцев.

5. В Кыргызстане - поднять вопрос об отмене законов о неправительственных организациях и масс-медиа.

6. В Таджикистане - обозначить позицию по освобождению политических заключенных и обеспечить условия для доступа к правосудию для всех преследуемых.

7. В Туркменистане - поднять в переговорах ситуацию с правами женщин.

Мы, женщины-лидеры стран Центральной Азии, в Международный день мира, в преддверии Варшавской Конференции БДИПЧ ОБСЕ и Саммита Будущего ООН, говорим о возможности мировых лидеров принимать глобально важные решения по защите прав человека и процветанию ради общего будущего и равноправного инклюзивного партнерства с гражданским обществом, включая Резолюцию Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир и безопасность".

Уважаемый господин Шольц! Вы, как один из лидеров ведущей европейской державы, реально влияете на выработку стратегии ЕС в Центральной Азии. Мы просим Вас акцентировать внимание в этом важном документе на включение инклюзивных, гендерно-чувствительных инструментов для защиты и расширения гражданского пространства.

В течение прошлого года состоялось более 700 встреч и консультаций правозащитников и юристов по вопросам защиты прав и свобод человека, где обсуждались препятствия, с которыми сталкиваются активисты. Результатом этих обсуждений стало принятие 19 июня 2024 года Декларации +25, продвигающей международное право и призывающей правительства, международные и региональные организации к многостороннему и инклюзивному партнерству.

Мы, участницы Экспертного форума женщин стран Центральной Азии, отмечаем масштабный регресс в области прав человека, особенно девочек и женщин, из-за сужения гражданского пространства в нашем регионе. Мы считаем, что причины отката демократии кроются в неспособности адекватно решать самые серьезные проблемы общества, включая экономическое неравенство, которое приводит к регрессу прав человека, что подтверждается в отчетах V-Dem Institute"s Democracy Report 2023 и CIVICUS 2023.

Важность гражданского общества состоит в продвижении прочных связей между местными сообществами и лидерами, принимающими решения, для эффективного достижения целей устойчивого развития в области прав человека, применяя новые стратегии, включая принципы локализации.

Мы призываем Вас, как лидера Германии, объединить наши усилия для привлечения внимания и решения актуальных вопросов для построения сильного гражданского общества, продвижения демократии и соблюдения прав человека в Центральной Азии. Мы надеемся, что Вы станете нашим большим другом.

С уважением, участницы Регионального женского экспертного форума.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439798
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  