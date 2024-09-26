Участницы женского форума ЦА обратились к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу

Участницы Регионального женского экспертного форума, организованного правозащитной организацией "Бир Дуйно Кыргызстан", выступили с обращением к канцлеру Федеративной Республики Германия Олафу Шольцу.

Уважаемый господин канцлер!

В ходе Вашего визита в Казахстан и Узбекистан с 15 по 17 сентября 2024 года Вы приняли участие в саммите в формате "С5+1" с лидерами Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также подписали ряд двусторонних соглашений, касающихся экономического сотрудничества и энергетики. Одним из самых важных из подписанных документов стало миграционное соглашение с Узбекистаном.

Мы приветствуем налаживание Германией тесных двусторонних отношений, но отмечаем исключенность экспертов гражданского общества в процессе принятия решений и выработке форматов предупреждения рисков, конфликтов и бедствий в условиях радикально меняющегося гражданского пространства. Мы внимательно наблюдали за ходом Вашего визита и впечатлены достигнутыми договоренностями в экономической и политической сфере.

Мы поддерживаем Ваши инициативы по нахождению ключевых стратегий урегулирования ситуации в Украине после вторжения России, а также поиска базовых стратегий безопасности, исходящих от Афганистана. Нас, представителей гражданского общества, волнуют следующие проблемы, которые Вы, господин Шольц, могли бы включить в свою повестку при ведении дальнейших переговоров с президентами Центральной Азии:

1. Соблюдение нашими правительствами международных обязательств, включая Парижские принципы и Руководящие принципы "Бизнес и права человека".

2. Соблюдение нашими правительствами ключевых принципов "невысылки".

3. В Казахстане - опубликовать полный список погибших в январской трагедии Кантар 2022, содействовать эффективной реформе судебной системы с равноправным участием представителей гражданского общества, а также поддержать принятие законопроекта по защите прав правозащитников.

4. В Узбекистане - вернуть статус Управления Верховного Комиссара по делам беженцев.

5. В Кыргызстане - поднять вопрос об отмене законов о неправительственных организациях и масс-медиа.

6. В Таджикистане - обозначить позицию по освобождению политических заключенных и обеспечить условия для доступа к правосудию для всех преследуемых.

7. В Туркменистане - поднять в переговорах ситуацию с правами женщин.

Мы, женщины-лидеры стран Центральной Азии, в Международный день мира, в преддверии Варшавской Конференции БДИПЧ ОБСЕ и Саммита Будущего ООН, говорим о возможности мировых лидеров принимать глобально важные решения по защите прав человека и процветанию ради общего будущего и равноправного инклюзивного партнерства с гражданским обществом, включая Резолюцию Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир и безопасность".

Уважаемый господин Шольц! Вы, как один из лидеров ведущей европейской державы, реально влияете на выработку стратегии ЕС в Центральной Азии. Мы просим Вас акцентировать внимание в этом важном документе на включение инклюзивных, гендерно-чувствительных инструментов для защиты и расширения гражданского пространства.

В течение прошлого года состоялось более 700 встреч и консультаций правозащитников и юристов по вопросам защиты прав и свобод человека, где обсуждались препятствия, с которыми сталкиваются активисты. Результатом этих обсуждений стало принятие 19 июня 2024 года Декларации +25, продвигающей международное право и призывающей правительства, международные и региональные организации к многостороннему и инклюзивному партнерству.

Мы, участницы Экспертного форума женщин стран Центральной Азии, отмечаем масштабный регресс в области прав человека, особенно девочек и женщин, из-за сужения гражданского пространства в нашем регионе. Мы считаем, что причины отката демократии кроются в неспособности адекватно решать самые серьезные проблемы общества, включая экономическое неравенство, которое приводит к регрессу прав человека, что подтверждается в отчетах V-Dem Institute"s Democracy Report 2023 и CIVICUS 2023.

Важность гражданского общества состоит в продвижении прочных связей между местными сообществами и лидерами, принимающими решения, для эффективного достижения целей устойчивого развития в области прав человека, применяя новые стратегии, включая принципы локализации.

Мы призываем Вас, как лидера Германии, объединить наши усилия для привлечения внимания и решения актуальных вопросов для построения сильного гражданского общества, продвижения демократии и соблюдения прав человека в Центральной Азии. Мы надеемся, что Вы станете нашим большим другом.

С уважением, участницы Регионального женского экспертного форума.