Государству возвращен автовокзал Кара-Балты стоимостью 209 млн сомов

В государственную собственность возвращен автовокзал стоимостью более 209 млн сомов в городе Кара-Балта Жайылского района Чуйской области, который ранее был приватизирован частными лицами. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, ответственными лицами госадминистрации Чуйской области и местных органов Жайылского района были переданы в частную собственность автовокзал с земельным участком 0,60 га и строением.

В ходе проверки владельцы добровольно передали объект оценочной стоимостью более 209 млн сомов на баланс государства.