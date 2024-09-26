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Государству возвращен автовокзал Кара-Балты стоимостью 209 млн сомов

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В государственную собственность возвращен автовокзал стоимостью более 209 млн сомов в городе Кара-Балта Жайылского района Чуйской области, который ранее был приватизирован частными лицами. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, ответственными лицами госадминистрации Чуйской области и местных органов Жайылского района были переданы в частную собственность автовокзал с земельным участком 0,60 га и строением.

В ходе проверки владельцы добровольно передали объект оценочной стоимостью более 209 млн сомов на баланс государства.


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URL: https://www.vb.kg/439799
Теги:
ГКНБ, Чуйская область
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