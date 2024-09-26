В КР отметили 75-летие со Дня образования Китайской Народной Республики

Прием в честь знаменательной даты был организован посольством Китайской Народной Республики в Кыргызстане. Он стал поистине большим праздником для обеих стран.

На торжестве присутствовал председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров, сотрудники администрации президента, представители министерств и ведомств, СМИ, известные общественные деятели, бизнесмены с обеих сторон, дипломаты. И все в блиц-интервью vb.kg искренне поздравляли народ Китая с юбилеем, благодарили его руководство и посольство КНР в Кыргызстане за поддержку, отмечали эффективность инициативы "Пояс и путь" и, конечно, выражали надежду на углубление дружественных отношений между Китаем и Кыргызстаном.

Как сказала госпожа Ду Дэвэнь, открывая прием, "за 75 лет Китай под руководством Компартии Китая прошел большой путь, из бедной и отсталой страны превратился в среднезажиточное общество, что создало редкие во всем мире чудеса быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности. Так, за более чем 40 лет после начала проведения политики реформ и открытости среднегодовой рост экономики Китая составил 8,9 процента, а вклад Китая в мировой экономический рост превысил 30 процентов".

"Начиная с 18-го Всекитайского съезда Компартии Китая в 2012 году, Центральный комитет партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, объединил и возглавил многонациональный народ страны для успешного продвижения и расширения китайской модернизации. В результате чего китайская нация совершила великий скачок в развитии - встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и могучую нацию", - отметила она.

Посол подчеркнула, что текущий год является решающим годом для Китая в достижении целей и задач 14-го пятилетнего плана.

"В условиях замедления темпов роста мировой экономики и увеличения факторов неопределенности и нестабильности в мире в первом полугодии ВВП Китая вырос на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий объем импорта и экспорта товаров увеличился на шесть с лишним процентов. Китай стал важным двигателем и стабилизирующей силой глобального экономического роста.

В июле нынешнего года был успешно проведен Третий пленум Центрального комитета партии 20-го созыва, на котором был принят грандиозный план по всестороннему углублению реформ, расширению открытости внешнему миру и всестороннему содействию великому делу построения могущественного государства и национального возрождения посредством китайской модернизации. Вступая в новую эпоху и на новый путь, китайский народ еще теснее сплотится вокруг Центрального комитета партии, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и будет смело идти вперед для всестороннего построения модернизированной социалистической страны и достижения второй цели столетия", - с гордостью отметила успехи своей страны Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР.

Как сказала далее госпожа Ду Дэвэнь, Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами. Две страны веками живут по соседству. Древний Шелковый путь свидетельствует о дружественных контактах между их народами. Сегодня два государства стали всесторонними стратегическими партнерами. Отношения между Пекином и Бишкеком переживают наилучший период за всю историю. Пекин и Бишкек оказывают друг другу твердую поддержку по всем вопросам, затрагивающим коренные интересы обеих стран, тесно взаимодействуют в области безопасности, поддерживают плодотворные контакты и координацию в рамках международных организаций, таких как ООН, ШОС и т. д.

Постоянно укрепляется политическое взаимодоверие. Непрерывно наращивается темп торгово-экономического сотрудничества. В последние годы благодаря совместному строительству "Пояса и пути" охват практического взаимодействия между двумя странами расширяется, и число реализуемых совместных проектов увеличивается. И все они осуществляются с учетом интересов кыргызского государства и на благо его народа. Углубляются культурно-гуманитарные взаимосвязи. Китай и Кыргызстан, как соседи и друзья, обладают естественным преимуществом в расширении культурно-гуманитарного сотрудничества. Все это помогает сблизить народы двух государств.

В своем приветственном слове глава кабинета министров, руководитель администрации президента Акылбек Жапаров от имени президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, кабинета министров и от себя лично поздравил народ Китая, сотрудников посольства с этой знаменательной датой.

Глава кабмина отметил актуальность китайского опыта для Кыргызстана в контексте проводимых экономических реформ.

"Сейчас в Кыргызстане проводятся масштабные экономические реформы, нацеленные на улучшение благосостояния кыргызского народа. На пути проведения нами экономических реформ, имея границу протяженностью более 1000 км, нам есть чему учиться у Китайской Народной Республики. Хочу вспомнить одно хорошее высказывание Конфуция: "Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, путь подражания – это путь самый лёгкий и путь опыта – это путь самый горький". Мы прошли сложнейший путь, через эпоху, четко разделенную на социализм и капитализм, войдя в рыночную экономику. Теперь мы можем извлечь уроки из опыта модернизации Китая, чтобы осуществить "прыжок барса" в экономическом развитии", - заявил глава кабмина.

Он добавил, что "особенно последние три года стали прорывными в кыргызско-китайском сотрудничестве", отметив, что объем торговли между двумя странами в 2023 году достиг почти 20 миллиардов долларов.

"Контрольно-пропускной пункт "Бедель" – это историческая дорога и новые ворота экономики. Я верю, что в ближайшем будущем это станет международным транспортно-логистическим коридором. Проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан является для нас очень важным проектом. Мы успешно завершили политическую фазу проекта, подписав трехстороннее межправительственное соглашение. Скоро начнется строительство железной дороги", - сказал глава кабмина.

Завершая свое выступление, Акылбек Жапаров выразил надежду на дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем, подчеркнув, что совместные усилия двух стран создадут новые возможности для процветания и развития обоих народов.

Нынешний прием, прошедший с большим размахом, на котором присутствовало более 500 гостей, в полной мере отражает уровень дружбы между Китаем и Кыргызстаном. За нее и выпили знаменитой китайской водки "Маотай".