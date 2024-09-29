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Минсельхоз КР: нужны специальные шкуросъемные машины на бойнях

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- Светлана Лаптева
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В нашей стране наблюдается рост числа малых и крупных предприятий по переработке шкур животных, что подчеркивает растущий интерес к качеству кожи. Однако на бойнях, известных нам в разных регионах, отсутствуют специализированные шкуросъемные подразделения, что негативно сказывается на качестве шкур.

В связи с этим Министерство принимает меры для улучшения ситуации, организуя бойни в цехах и других учреждениях. Важно, чтобы на местах были установлены специальные шкуросъемные агрегаты. Всем районным и городским ветеринарным управлениям даны указания соблюдать ветеринарно-санитарные требования для обеспечения высокого качества шкур.


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URL: https://www.vb.kg/439808
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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