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Дальмира Тилипберген получила приз "Best New Director" за фильм "Белек"

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- Светлана Лаптева
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Режиссер Дальмира Тилипберген получила приз Best New Director за фильм "Белек" на международном кинофестивале "Шелковый путь" в городе Сиань, Китай.

Об этом сообщается на странице в соцсети создателей фильма.

"11-ый международный кинофестиваль "Шелковый путь" состоялся 21-25 сентября. В этом году кинофестиваль объединил 2065 работ из 136 стран и регионов мира, в шорт лист претендентов в 10 номинациях вошли 24 киноленты. Победителей объявили на церемонии закрытия кинофестиваля 25 сентября 2024 года.

Национальная премьера фильма "Белек" состоялась 30 ноября 2023 года в Бишкеке, мировая премьера - на международном Венецианском кинофестивале.

Кинолента рассказывает историю девочки Арно - о взаимоотношениях с отцом, осознании ответственности за сказанное и принятии своей идентичности. Картина основана на реальной истории детства самого режиссера".


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URL: https://www.vb.kg/439811
Теги:
кино, Кыргызстан
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