Режиссер Дальмира Тилипберген получила приз Best New Director за фильм "Белек" на международном кинофестивале "Шелковый путь" в городе Сиань, Китай.

Об этом сообщается на странице в соцсети создателей фильма.

"11-ый международный кинофестиваль "Шелковый путь" состоялся 21-25 сентября. В этом году кинофестиваль объединил 2065 работ из 136 стран и регионов мира, в шорт лист претендентов в 10 номинациях вошли 24 киноленты. Победителей объявили на церемонии закрытия кинофестиваля 25 сентября 2024 года.

Национальная премьера фильма "Белек" состоялась 30 ноября 2023 года в Бишкеке, мировая премьера - на международном Венецианском кинофестивале.

Кинолента рассказывает историю девочки Арно - о взаимоотношениях с отцом, осознании ответственности за сказанное и принятии своей идентичности. Картина основана на реальной истории детства самого режиссера".