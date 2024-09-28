Адамалиев: "Кыргызсериал" завершает криминальный сериал "Тайган"

Объединение "Кыргызсериал" завершает производство нового детективного 14-серийного сериала "Тайган" о сложной и непростой работе правоохранительных органов Кыргызстана. Этот сериал направлен на формирование у общества и молодого подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к отчизне, законопослушности.

- Творческая группа создателей сериала "Тайган" состоит из молодёжи, так как одним из направлений деятельности объединения "Кыргызсериал" является поддержка молодых ребят, совершающих первые шаги на творческом пути. Несмотря на то, что это их сравнительно новый опыт в создании подобных проектов, наверняка сериал найдёт отклик у зрителей и займёт своё достойное место в ряду отечественных сериалов, - рассказал директор департамента Кинематографии Минкультуры КР Улан Адамалиев.

Продюсером сериала выступил – Улан Касымов, авторы сценария – Амантай Рахатов, Эркин Усенбаев, режиссёр сериала – Эркин Усенбаев, оператор – Владимир Спевак, художник – Нурсултан Райкан уулу, в главных ролях – Руслан Орозакунов, Султан Төрөгелдиев, Элзада Исмаилова и другие.

[i]Справка: Сто дет назад была основана Кара-Кыргызская автономия. Одновременно с основанием автономии были созданы такие государственные учреждения как министерства финансов, образования, здравоохранения и другие. Наряду с этими учреждениями были сформированы первые силовые органы. В ближайшие дни кыргызская милиция будет отмечать своё столетие. [/i