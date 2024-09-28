"Кыргызсериал" готовит к выходу фильм о женском хоккее

"Кыргызсериал" готовит к показу новый художественный сериал под названием "Цветочки на льду", который повествует о женском хоккее в Кыргызстане.

"Вы спросите - почему такое странное название - "Цветочки на льду"? Разве лёд может расцвести? Да, может. Если в игре, в которой играют обычно одни мужчины, начинают играть только девушки, лёд расцветёт.

Новый сериал показывает героев спортивной драмы, зрители увидят их повседневные заботы. "Из колодца, выкопанного одним человеком, пьют тысячи" - так говорят, когда усилия одного человека помогают десяткам людей. Так и в сериале - инициатива главного героя по имени Саламат вдохновляет молодежь всей деревни, а успех одной деревни оказывает положительное влияние на весь регион!", - рассказывают создатели фильма.

"Этот фильм надо обязательно посмотреть всем кыргызстанцам. По большому счету он о гордости Кыргызстана- наших девочках хоккеистках!", - добавил директор департамента кинематографии Улан Адамалиев.