Всемирный день чистоты объединил почти миллион кыргызстанцев

14 и 21 сентября по всей территории Кыргызстана прошли субботники, приуроченные ко Всемирному дню чистоты, ставшему масштабным экологическим событием для страны. Благодаря инициативе и руководству президента Садыра Жапарова акция объединила почти 1 млн граждан, которые совместными усилиями собрали около 9 тысяч тонн мусора.

Президент Садыр Жапаров лично принял участие в уборке, подчеркнув важность экологической осознанности и личной ответственности каждого гражданина.

"Мы должны думать о будущем и о том, что мы оставим нашим детям. Чистота - это показатель нашего отношения к окружающему миру и к самим себе", - сказал глава государства.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев также активно поддержал инициативу, призвав жителей столицы выйти на уборку города. Его участие способствовало мобилизации тысяч горожан, которые внесли значительный вклад в общее дело.

Значительную роль в организации и проведении акции традиционно сыграл общественный фонд "Эко Деми", возглавляемый Айжан Чыныбаевой, послом Всемирного дня чистоты в Кыргызстане. Фонд на протяжении семи лет координирует действия волонтеров по всей стране и активно продвигает идею экологической ответственности.

"Национальный субботник прошел на высоком уровне, участие было активным, и мы видим, что интерес к экологическим инициативам растет. Теперь, после Всемирного дня чистоты, мы можем сказать, что наша цель - привлечь еще больше людей и поддержать глобальное экологическое движение - достигнута". Это не просто уборка, это осознание личной ответственности каждого за будущее планеты", - отметила Айжан Чыныбаева.

Она также подчеркнула значительное влияние подобных акций на экологическое сознание граждан.

"С каждым годом мы видим, что люди начинают осознавать важность раздельного сбора мусора, уменьшают использование одноразового пластика и все активнее участвуют в экологических акциях. Наши субботники стали важной частью формирования культуры ответственности за окружающую среду. Когда люди своими руками убирают мусор, их отношение к природе и городу меняется. Хочу поблагодарить Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора, а также МЧС за активное содействие волонтерским организациям и участие в субботниках ", - сказала Чыныбаева.

Всемирный день чистоты проводится в Кыргызстане уже шестой год подряд благодаря усилиям фонда "Эко Деми". Акция стала мощным стимулом для повышения экологической осведомленности и культуры бережного отношения к природе среди населения.

Напомним, что с 2022 года по указу президента Садыра Жапарова в Кыргызстане дважды в год проводятся национальные Дни чистоты - осенью и весной, что подчеркивает приоритетность экологических вопросов на государственном уровне.