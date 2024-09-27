ГУОБДД объявляет конкурс в честь 100-летия кыргызской милиции

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения в честь 100-летия кыргызской милиции объявляет конкурс среди творческих, патриотичных граждан, неравнодушных к правилам дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, конкурс включает в себя призывы к соблюдению правил дорожного движения, формирование культуры дорожного движения, уважения среди участников дорожного движения в целом (водителей, пешеходов) и призывы к оказанию друг другу помощи в случае дорожно-транспортных происшествий.

Подготовленные материалы

- в форме стихотворения;

- ⁠в виде прозы (рассказ, пресс-релиз);

- ⁠в виде видеороликов (не более 10 минут).

Материалы, представленные на конкурс, могут быть подготовлены на государственном или официальном языке. Материалы необходимо направить на электронную почту Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения guobddmvdkr@gmail.com до 15 октября 2024 года или на WhatsApp номер (0709) 287290.

Возрастные ограничения участников конкурса, занимаемые должности не устанавливаются.

Победители определяются жюри до 20 октября, авторам лучших стихотворений, видеоклипов и других материалов вручаются ценные подарки и призы.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру: (0709) 287 290 (0703) 700 333.