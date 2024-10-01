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На сегодняшний день уже 9914 фермерам КР предоставлены льготные кредиты

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- Светлана Лаптева
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По состоянию на 26 сентября в рамках проекта" Финансирование сельского хозяйства-12 " 9914 сельским товаропроизводителям Кыргызстана предоставлены льготные кредиты.

1. По категории "Растениеводство" всего выданы 1341 кредитов на общую сумму 440230,0 тыс. сом из них: по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 672 кредитов 216370,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 669 кредитов 223860,0 тыс. сом.

2. По категории "Животноводство" всего выданы 8573 кредитов на общую сумму 3484253,0 тыс. сом из них: по банкам:

– ОАО "Айыл Банк", 4295 кредитов 1721363,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 4278 кредитов 1762890,0 тыс. сом.

3. Всего по 2 категориям выданы 9914 кредитов на общую сумму 3924484,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 4967 кредитов 1937734,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 4947 кредитов 1986750,0 тыс. сом

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URL: https://www.vb.kg/439819
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