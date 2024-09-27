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Чуйская и Ошская области стали побратимами с Омской областью

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- Светлана Лаптева
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При содействии генерального консульства КР в городе Новосибирске состоялся рабочий визит в Омскую область первого заместителя полномочного представителя президента КР в Чуйской области Самата Исманова и заместителя Полномочного представителя президента КР в Ошской области Илияза Ташбаева, а также представителей бизнеса, предпринимателей из Кыргызстана для участия в работе 4-го Форума глав регионов стран-участниц ШОС. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках Форума, при содействии генерального консульства были подписаны соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Чуйской области и Правительством Омской области РФ, а также между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Ошской области и Правительством Омской области РФ.

Также, на полях бизнес-форума состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Аппаратом полномочного представителя Президента КР в Чуйской области и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Омский аграрный научный центр" РФ, с намерениями об укреплении сотрудничества в целях развития агропромышленных комплексов Чуйской области КР и Омской области РФ по вопросам селекции и семеноводства; механизации сельского хозяйства; агротехнологий и цифровизации; ветеринарии; научного сопровождения; повышения квалификации сотрудников.


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URL: https://www.vb.kg/439822
Теги:
Ошская область, Россия, Чуйская область, Кыргызстан
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