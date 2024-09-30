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Жээнбек Кулубаев выступил на открытом заседании Совбеза ООН

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- Светлана Лаптева
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Глава МИД КР Жээнбек Кулубаев в Нью-Йорке выступил на открытом заседании СБ ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел КР отметил, что происходящие кризисы безопасности на Ближнем Востоке, в Африке и Восточной Европе продолжают уносить невинные жизни, вызывать гуманитарные кризисы и разрушения. В этой связи подчеркнул, что Кыргызстан выступает за скорейшую разрядку международной напряженности и поделился видением нашей страны.

Также Кулубаев добавил, что все государства без исключения должны добросовестно и недвусмысленно исполнять принципы и положения международного права и Устава ООН. Отметил, что Кыргызстан выступает за качественную и количественную реформу Совета, которая предусматривает совершенствование его методов работы и расширение его членского состава с учётом сбалансированной региональной представленности. В данном контексте отметил, что в первую очередь, необходимо устранить данную несправедливость и решить вопрос с увеличением числа стран-членов из Африки.

Жээнбек Кулубаев проинформировал членов Совета о том, что наша миролюбивая страна является кандидатом в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. При этом, сообщил, что Кыргызстан находится в списке тех 60 государств-членов, которые ещё никогда не избирались в Совет. В этой связи предложил устранить эту историческую несправедливость и дать вышеупомянутым странам равную возможность поработать в Совете. В заключении своего выступления министр иностранных дел КР отметил, что Кыргызская Республика всегда заинтересована и готова содействовать усилиям Совета Безопасности в деле решения глобальных вызовов и угроз.


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URL: https://www.vb.kg/439825
Теги:
МИД, ООН, Кыргызстан
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