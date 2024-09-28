Вечер памяти Суймонкула Чокморова: легенда кыргызского искусства

В музее-мастерской Суймонкула Чокморова состоялся вечер памяти, посвящённый выдающемуся кыргызскому актёру, художнику и общественному деятелю, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Мероприятие стало символом благодарности и признания его колоссального вклада в культуру и искусство Кыргызстана.

На вечере собрались многочисленные почитатели творчества Чокморова, чтобы вспомнить его жизненный путь, богатое творческое наследие и вклад в кыргызское искусство.

Участники мероприятия вновь окунулись в эпоху, в которой творил мастер, и смогли прикоснуться к его многогранному творчеству.

Программа вечера включала выступления кинорежиссёра Замирбека Эралиева. Он рассказал о его творческом пути, неповторимом художественном подходе и его влиянии на развитие культуры Кыргызстана.

Особое внимание уделено показу редких архивных материалов, среди которых - фрагменты фильмов, художественные работы, фотографии из личного архива Чокморова.

Мероприятие подчеркнуло значимость наследия Суймонкула Чокморова, чьё имя стало символом кыргызской культуры, искусства и патриотизма. Его вклад продолжает вдохновлять новые поколения деятелей культуры, а ценности, воплощённые в его творчестве, остаются актуальными и сегодня.