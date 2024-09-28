Ведущий вуз Санкт-Петербурга открывает двери для школьников Кыргызстана

Национальная детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун", Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова и Санкт-Петербургская школа № 191 подписали трехстороннее Соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба академии.

По ее данным, соглашение направлено на реализацию программы международной академической мобильности, что позволит учащимся "Алтын туйун" учиться в СОШ № 191 на семестровой основе. Студенты получат справки о пройденных дисциплинах и сертификаты, а также смогут участвовать в профориентационных мероприятиях и курсах БГТУ "ВОЕНМЕХ". Соглашение открывает новые возможности для школьников Кыргызстана и их педагогов.