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Ведущий вуз Санкт-Петербурга открывает двери для школьников Кыргызстана

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Национальная детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун", Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова и Санкт-Петербургская школа № 191 подписали трехстороннее Соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба академии.

По ее данным, соглашение направлено на реализацию программы международной академической мобильности, что позволит учащимся "Алтын туйун" учиться в СОШ № 191 на семестровой основе. Студенты получат справки о пройденных дисциплинах и сертификаты, а также смогут участвовать в профориентационных мероприятиях и курсах БГТУ "ВОЕНМЕХ". Соглашение открывает новые возможности для школьников Кыргызстана и их педагогов.


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URL: https://www.vb.kg/439835
Теги:
вуз, образование, Россия, Кыргызстан
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