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ГКНБ: Задержаны иностранцы, вымогающие деньги у своих соотечественников

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Выявлена и пресечена преступная деятельность иностранных граждан, специализирующихся на похищениях и вымогательствах денежных средств у своих соотечественников. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках возбужденного уголовного дела по статье 165 ч. 2 п. 7 УК КР ("Похищение человека группой лиц") 25 сентября на территории города Бишкек сотрудниками Госкомитета были задержаны члены организованной преступной группировки, состоящие из граждан Юго-восточной Азии, которые, похитив иностранного гражданина, путем применения насилия вымогали крупную сумму денежных средств.

Задержанные иностранцы заключены под стражу, проводятся соответствующие процессуальные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/439836
Теги:
вымогательство, задержание, Бишкек, ГКНБ
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