ГКНБ: Задержаны иностранцы, вымогающие деньги у своих соотечественников

Выявлена и пресечена преступная деятельность иностранных граждан, специализирующихся на похищениях и вымогательствах денежных средств у своих соотечественников. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках возбужденного уголовного дела по статье 165 ч. 2 п. 7 УК КР ("Похищение человека группой лиц") 25 сентября на территории города Бишкек сотрудниками Госкомитета были задержаны члены организованной преступной группировки, состоящие из граждан Юго-восточной Азии, которые, похитив иностранного гражданина, путем применения насилия вымогали крупную сумму денежных средств.

Задержанные иностранцы заключены под стражу, проводятся соответствующие процессуальные мероприятия.