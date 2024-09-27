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"Вечерний Бишкек" поздравляет Камчыбека Ташиева с днём рождения

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- ВБ
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Сегодня главе Госкомитета нацбезопасности КР Камчыбеку Ташиеву исполняется 56 лет.

Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет генерал-полковника с этой датой.

Поздравляем с днем рождения, генерал! Желаем здоровья, побед и ещё больших достижений на вашем поприще. Пусть впереди Вас ждет много радостных событий и достойных наград!

Вы смогли выстроить деятельность самой сложной силовой структуры республики и добиться вполне конкретных результатов на этом посту в части борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Причем сразу же стало ясно, что неприкасаемых в стране не будет.

Именно при вас ведомство инициировало возбуждение уголовных дел в отношении целого ряда чиновников, бизнесменов и членов ОПГ, а также было возвращено в собственность государства множество ранее незаконно приватизированных объектов.

Очень надеемся, что Вам хватит сил и здоровья довести начатое дело до конца!


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URL: https://www.vb.kg/439837
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
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