"Вечерний Бишкек" поздравляет Камчыбека Ташиева с днём рождения

Сегодня главе Госкомитета нацбезопасности КР Камчыбеку Ташиеву исполняется 56 лет.

Редакция "Вечернего Бишкека" поздравляет генерал-полковника с этой датой.

Поздравляем с днем рождения, генерал! Желаем здоровья, побед и ещё больших достижений на вашем поприще. Пусть впереди Вас ждет много радостных событий и достойных наград!

Вы смогли выстроить деятельность самой сложной силовой структуры республики и добиться вполне конкретных результатов на этом посту в части борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Причем сразу же стало ясно, что неприкасаемых в стране не будет.

Именно при вас ведомство инициировало возбуждение уголовных дел в отношении целого ряда чиновников, бизнесменов и членов ОПГ, а также было возвращено в собственность государства множество ранее незаконно приватизированных объектов.

Очень надеемся, что Вам хватит сил и здоровья довести начатое дело до конца!