Кыргызские битлы из The Rolls побывали на приёме у британского посла

26 сентября в посольстве Великобритании в Бишкеке состоялась встреча посла его Величества в Кыргызской Республике Николаса Боулера с членами рок-группы The Rolls. Как известно, в начале сентября музыканты были участниками масштабного мирового фестиваля International Beatleweek - 2024, посвященного творчеству The Beatles. Он проходит ежегодно с 1980-х годов в Ливерпуле.

Как рассказал один из участников встречи Данияр Джуманазаров, посол с интересом наблюдал за выступлениями кыргызской группы и хорошо осведомлен об участии The Rolls в неделе The Beatles. Николас Боулер также назвал три свои любимые битловские композиции, среди которых Lucy in the sky with diamonds, Hey Jude, Tomorrow Never Know. Дипломат и магистр наук по развитию когда-то сам в юности увлекался игрой на бас-гитаре и не понаслышке знает, чего стоит труд музыканта, когда за каждым успехом стоят многочасовые репетиции.

Стороны обменялись впечатлениями и совместными планами на будущее. The Rolls была приглашена на Christmas party в конце декабря, а в подарок о себе оставила на память послу его Величества групповую фотографию с Abbey Road.

Елена Баялинова, журналист и поклонник The Beatles и The Rolls