Бишкек хотят лишить кыргызского Лужкова

В январе мэр Бишкека Айбек Джунушалиев поделился планами на наступивший год. Одна из главных задач – развитие дорожной инфраструктуры. История знает ещё одного "мэра-дорожника" - бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова. При котором едва ли не впервые серьёзные средства стали вкладываться в инфраструктуру, особенно в строительство дорог… И тот, и другой подвергались критике. Джунушалиева критикуют сейчас. Заслуги Лужкова давно признали и успокоились.

Если говорить о столице России, именно при Лужкове была расширена МКАД, спроектировано и построено Третье транспортное кольцо, начата реконструкция Ленинградского проспекта, запроектировано Четвёртое кольцо – бессветофорная дорога, идущая параллельно линии Малого кольца Московской железной дороги…

В Бишкеке при Джунушалиеве происходит то же самое: борьба с пробками и внедрение современных урбанистических решений.

Дорожный вопрос первым встаёт в городе, население которого растёт не по дням, а по часам. Больше людей – больше транспорта. Больше транспорта – меньше возможностей более-менее свободно передвигаться по городским улицам. Многокилометровые пробки с удивлением отмечают даже гости Бишкека: "Как в огромном мегаполисе!". Мегаполис и есть. И каждый новый начальник города, так же как и многие депутаты, намеревался решать проблему дорожных заторов по-своему.

И.о. мэра Балбак Тулобаев, например, предлагал построить монорельс. И даже собственноручно (то есть собственными жестами) показывал, как он планирует его строить и как монорельс, по его представлениям, должен выглядеть. Этим он, собственно и остался в истории города. Были предложения даже проложить в Бишкеке трамвайные пути. В прошлом году звучали совсем уж интересные идеи пускать в Бишкек автомобили по номерам. В понедельник запрещать движение авто с номерами, заканчивающимися на цифру "1", во вторник – на "2" и т.д. Ещё чуть-чуть – и дело, возможно, дошло бы до того, что в понедельник по городу катаются только белые, во вторник – только чёрные… А машинам какой-нибудь экзотической расцветки места в столице вообще бы не осталось.

Прожекты прожектами, а население Бишкека между тем, по разным оценкам и подсчётам, перевалило за два миллиона. И если не начать срочно разгружать город, не сегодня завтра он встанет.

25 марта начались работы по реконструкции сразу нескольких столичных дорог. Ремонтируются участок проспекта Жибек Жолу от ул. Лермонтова до ул. Будённого; пр. Молодой Гвардии от Боконбаева до Московской; ул. Медерова от ул. 7 Апреля до ул. Юнусалиева. Но самое главное – полная переделка и перестройка объездной трассы и масштабная реконструкция проспекта Айтматова. С непопулярной, но необходимой вырубкой деревьев и прочими побочками.

Участок проспекта от пр. Масалиева до ул. Семетей будет шестиполосным, а по обеим сторонам появятся велосипедные дорожки. Запланированы также комплексная реконструкция дороги, ведущей к аэропорту "Манас", и строительство четырёх новых дорог, в том числе дублёра проспекта Жибек Жолу и трёх мостов через реку Аламедин. Дальше – создание 12 новых транспортных маршрутов, внедрение интеллектуальной системы управления дорожным движением и строительство современных пересадочных узлов.

Понятно, что на сто процентов проблему пробок это не решит, однако значительно облегчит жизнь водителям и пассажирам. Да и облик города улучшит, кто бы что ни говорил. "Зеленстрой" уже озадачен посадкой новых деревьев взамен вырубленных (многие из которых, честно говоря, уже отжили свой срок), а если Бишкек станет похож на "нормальный" мегаполис с широкими гладкими трассами и транспортными развязками – что в этом плохого?

О грандиозных планах мэр Айбек Джунушалиев доложил президенту. Садыр Жапаров выслушал внимательно, вникая в каждую деталь, и полностью одобрил. Тем более что мэрия действует в соответствии с генпланом развития города, утверждённым ещё в 70-е годы прошлого века.

С тех пор как в Кыргызстане в 2021 году кардинально сменилась власть, всё чаще возникают абсурдно-парадоксальные ситуации. Выясняется, что в стране десятилетиями должны были действовать какие-то законы, существовавшие на бумаге, - которых никто не исполнял и никто не придерживался. И теперь те, кто вспомнил законы, правила и официально утверждённые планы и постарался их воплотить в жизнь, - оказываются крайними и виноватыми во всех народных бедах.

На мэра Джунушалиева сразу посыпались шишки и "гроздья народного гнева". По генплану нынешний проспект Айтматова должен быть расширен на 12-14 метров. Тогда под снос попадали бы дома вдоль дороги, владельцы которых имеют "красные книги" и ничего, как выясняется, не слышали о красной линии – границе, определяющей допустимые пределы застройки.

Кто виноват в том, что Бишкек давным-давно развивается и застраивается как придётся, хаотично, без оглядки на генплан и без соблюдения элементарных норм и правил? Уж точно не Айбек Джунушалиев. Не он выдавал жителям элитного района в южной части города разрешение на строительство, не он узаконил границы их участков. Но именно ему приходится объясняться с домовладельцами, которые "имеют право" и не хотят расставаться с четырьмя-пятью метрами своей "законной" территории.

Да, не двенадцатью, а четырьмя. Мэр пошёл жителям на уступки и отказался от изначально предусмотренной дублирующей дороги. Собственники, таким образом, не лишаются домов, но кое-кому придётся сдвинуть заборы. "Если мэрия заявляет, что жители вышли за красную линию, значит ли это, что Госрегистр и другие государственные органы на протяжении пятидесяти лет выдавали жителям незаконные документы?" - ответ на этот вопрос домовладельцев очевиден. Да, именно это и значит. Но кто-то когда-нибудь должен ведь начать наводить порядок в Кыргызстане и его столице.

Народ недоволен пробками – и недоволен их решением. Народ недоволен сгнившими изнутри деревьями, грозящими при сильном ветре упасть и придавить собой человека или машину, - и недоволен их заменой на новые, молодые. Народ недоволен беззаконием – и нападает на тех, кто соблюдает закон… Время всё расставит по своим местам и покажет, кто прав, кто виноват. Лужкова москвичи сейчас вспоминают добрым словом. А когда-то тоже поругивали.