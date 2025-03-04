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"Недопустимо называть предпринимателей "Дордоя" контрабандистами"

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- Светлана Лаптева
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На одном из кыргызстанских телеканалах предпринимателей Кыргызстана огульно назвали контрабандистами, которые ввозят товар нелегально, а потом укрываются от налогов. Предприниматели малого и среднего бизнеса просто оскорбились таким обобщением! С такими словами в редакцию vb.kg обратилась предпринимательница рынка "Дордой", которая попросила опубликовать ее обращение:

(Орфография и пунктуация автора сохранены)

"Все 34 года рынка "Дордой" невозможно описать в одной статье. Здесь нужно писать книгу - книгу Судеб, начиная с самого становления.

Девяностые помнят многие, и не на словах: развал страны, крах предприятий, массовая безработица. Люди не знали, что делать, куда идти, как жить… Все разделилось на "до" и "после". Жизнь стала как шахматы: каждый ход начал определять будущее. Люди хватались за любую работу, пытаясь выжить. Выжить - как на корабле в шторм: горизонты широкие, перспективы в тумане, деваться некуда, тошнит, а плыть надо. Вот так многие и нашли свой берег под названием "Дордой".

Много всего было за эти годы - взлетов и падений. Одному Богу известно. Пережили две революции, кризис 2008 года, коронавирус. Пережили и выстояли.

За эти годы на рынке выросло не одно поколение. Многие и сейчас работают семьями: родители, дети, внуки… Уже есть и правнуки. Эти люди прошли многое. Были и те, кто не выдержал, да и сейчас не выдерживают той ноши, которую несут предприниматели: от тяжелых условий работы до налогообложения.

Все понимают, что как раньше (торговля в 90-е), уже не будет, но надеются на лучшее, если справимся сейчас. Иногда слышишь такую фразу: "Да они там, на "Дордое", лопатой гребут!". Так и хочется дать эту лопату. Вспомним поговорку: "Не позволяйте тем, кто не был в вашей обуви, учить вас, как завязывать шнурки".

Предприниматели "Дордоя" - очень терпеливый народ. У многих здесь прошла большая часть жизни. Все - как одна семья, со своей радостью и болью. Человеческая взаимовыручка всегда была и остается на первом месте. Все поддерживают друг друга.

Люди у нас интернациональные, и в этом наша сила. Каждый контейнер, лоток, тачка, чаевник - это фундамент и сила "Дордоя". За каждой торговой точкой стоит семья, а иногда и две.

Сейчас для торговцев наступило очень тяжелое время. Хотя у нас оно всегда было нелегкое. За годы работы в экстремальных зимних условиях было оставлено все здоровье, у многих из-за переохлаждения проблемы с суставами, да и целый "букет" заболеваний, осложнений.

И раньше из-за отсутствия торговли многие не находили себе места, стрессовали, боялись вовремя не выплатить взятые для работы кредиты. А сейчас люди на грани отчаяния.

На рынке больше 70% составляет розничная торговля, и каждому нужно принести копейку в дом, накормить детей. родителей.

И на "оптовке" полная тишина - оптовиков практически нет. Расходы, налоги - капают каждый день, а выручки бывает нет неделями. То и дело сылшишь по рядам, в разговорах предприниматлей. торговцев : Людк! Вы починились? " Мы неделю стоим. А до этого за месяц один раз продавали. Что делать?"

Покупательская способность упала на нет, а теперь ещё и новое налогообложение и цифровизация??? Для многих это дремучий лес. Мы задаем вопросы, нас вроде слышат, а обратной связи нет. Нет разъяснений, пояснений каждый день для обычных людей, в подробностях.

Мы все понимаем, сейчас время инноваций, новых технологий и искусственного интеллекта - это всё хорошо и замечательно, но что делать простому человеку?

Посмотрите вокруг - реальность совсем другая, и она печалит. Не каждый молодой человек сможет разобраться с нововведениями налоговой, не говоря уже о ветеранах "Дордоя". Некоторые продавцы, предприниматели без среднего образования!

Предприниматели всегда платили, платят и не отказываются платить налоги, но для чего такие бюрократические сложности и когда ими заниматься? Может надо наоборот, все упростить?

За день так намерзнешься, что за вечер не можешь отойти. Клиенты иногда спрашивают: "Как вы тут выдерживаете?". А ведь вечером ждет семья, дети, бытовые проблемы. Пожилые родители, 12-тилетка в школе, отсутствие учебников...

Люди в бегах и в погоне за заработком, так как хотят элементарно жить достойно: вовремя заплатить налоги, коммунальные услуги, которые тоже подорожали в разы, купить необходимый пакет продуктов, заплатить за школу, садик, вуз, отдать ребенка в кружок или секцию, на курсы, дать ребенку на дорогу и обед, не говоря уже о себе. Разве это излишество?

Так ко всему этому теперь нужно заниматься налоговыми отчетами, разными формами со всеми вытекающими последствиями. Или нанимать бухгалтеров, чьи услуги сейчас заоблачные! и затраты на них убивают всю прибыль, это дополнительные затраты!

Эти затраты тоже будут ложиться на товар. У людей "взрывается" мозг, некоторые подумывают о закрытии.

Кто-то уже закрылся из-за непониманий и неизбежности предстоящего, так как не знает, как всё это вести, а штрафов боится и не хочет. Это ведь не то же самое, что листать ленту новостей или смотреть что-то другое в интернете.

Здесь нужно знать, на какой сайт зайти, какое приложение открыть, какую вкладку выбрать, какая информация относится именно к тебе, что и куда ввести, как этот материал обработается, где его потом искать и что с ним делать. Ничего не забыла?

А если всё сделать неправильно, так ещё и штрафы. Все в панике.

"Дордой" - как единый организм: если уколоть палец, больно всему организму. Народ не обладает цифровой грамотностью. Он не готов, от слова совсем, вести такую отчетность. Не у всех есть ноутбуки, а телефон не позволит обработать тот объём данных, который нужно вести.

Если люди начнут закрываться - это обернётся армией безработных с низким уровнем жизни. Кроме торговой сферы у нас нет работы. На что жить? Куда ехать? Куда идти? Одни вопросы.

На чужбине нас тоже никто не ждёт. Посмотрите, как тяжело нашим мигрантам: они вынуждены бросать семьи, детей. Разве они уезжают от хорошей жизни? Была бы здесь работа - все работали бы на благо страны. Люди выживают, как могут. Так и предприниматели выживают - потому что сильные и надеются. А ведь сильные тоже падают… Но они встают - на то они и сильные. Надеемся, мы устоим. Как говорят в народе: "И после плохого урожая надо сеять" - поэтому сеют надежду. Она осталась последней. Надежду на нашего Президента, на главу ГНС, Минэконом, депутатов , что пересмотрят и максимально упростят нововведения. Люди этого очень ждут.

Знаете, есть такое выражение Фабио Воло: "В жизни бывает много ошибок, которые сами по себе не ошибки, а следствие первой пуговицы, застегнутой неправильно."

Так вот еще раз хотелось бы напомнить, предприниматели Кыргызстана не отказываются платить налоги, они хотят уважительного к себе отношения, и понятного, легкого алгоритма платежей, и обратной связи на всех этапах - от самого верха и вниз по вертикали, чтобы каждый разносчик кипятка на Дордое или рынке "Кара-Су" знал куда внести свои честные деньги чтобы делать страну сильнее".


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URL: https://www.vb.kg/443441
Теги:
Дордой, рынок, Кыргызстан, предприниматель
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