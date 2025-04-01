Задержаны должностные лица Налоговой службы

ГКНБ КР выявил коррупционную схему по легализации контрабанды дорогостоящих экзотических фруктов, ввозимых в страну по поддельным документам, сообщает пресс-служба ведомства.

По подозрению в причастности к незаконной деятельности задержаны должностные лица ГНС КР А.Т., К.А., Н.Б., А.А. и работник Минтранса А.Ч. а также гражданин КР А.Б. Все они водворены в СИЗО-1 по постановлению суда.

По данным следствия, предприниматели, так называемые толкачи, действовали в сговоре с чиновниками налоговой службы и Минтранса. Они организовали нелегальный канал ввоза товаров из стран ЕАЭС. Ввозимые экзотические фрукты памела, манго, маракуя, голубика, апельсины оформлялись по документам как яблоки или другие менее ценные товары. Также занижался объем грузов при пересечении КПП "Ак-Тилек" в Чуйской области.

Чтобы узаконить контрабанду, должностные лица налоговой службы и Минтранса за денежное вознаграждение подделывали акты осмотра, подтверждая соответствие товара заявленным документам.

ГКНБ продолжает расследование, устанавливая сумму ущерба, нанесенного республиканскому бюджету, и выявляя других возможных участников коррупционной схемы.