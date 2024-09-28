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Мэрия Бишкека также просит горожан выносить мусор только вечером

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- Бакыт Басарбек
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Мэрия Бишкека просит горожан выбрасывать мусор в вечернее время. По данным руководства города, вывозить мусор по всему городу в дневное время стало невозможно.

"Уважаемые горожане!

Пожалуйста, выбрасывайте мусор с 19.00 до 24:00.

Потому как уборка города проводится с 24:00 до 06:00.

Вы же часто выбрасываете мусор утром, когда ведёте детей в школу или детский сад, либо когда идёте на работу.

Из-за этого мусорные баки остаются переполненными в течение дня. А днём, из-за пробок на дорогах, сбор мусора становится крайне затруднительным.

Вывозить мусор по всему городу в дневное время просто невозможно.

Давайте поможем себе сами!", - говорится в обращении мэрии столицы Кыргызстана.

Напомним, ранее президент КР Садыр Жапаров на своей странице в соцсети обратился к жителям Бишкека, Оша и других городов Кыргызстана с аналогичной просьбой.


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URL: https://www.vb.kg/439848
Теги:
мусор, Бишкек
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