Мэрия Бишкека также просит горожан выносить мусор только вечером

Мэрия Бишкека просит горожан выбрасывать мусор в вечернее время. По данным руководства города, вывозить мусор по всему городу в дневное время стало невозможно.
"Уважаемые горожане!
Пожалуйста, выбрасывайте мусор с 19.00 до 24:00.
Потому как уборка города проводится с 24:00 до 06:00.
Вы же часто выбрасываете мусор утром, когда ведёте детей в школу или детский сад, либо когда идёте на работу.
Из-за этого мусорные баки остаются переполненными в течение дня. А днём, из-за пробок на дорогах, сбор мусора становится крайне затруднительным.
Вывозить мусор по всему городу в дневное время просто невозможно.
Давайте поможем себе сами!", - говорится в обращении мэрии столицы Кыргызстана.
Напомним, ранее президент КР Садыр Жапаров на своей странице в соцсети обратился к жителям Бишкека, Оша и других городов Кыргызстана с аналогичной просьбой.