Илийское СПТУ по масштабам и технологиям превосходит многие вузы мира

- Мы приехали в один из районов Кульджи? - спросил я у переводчика, когда группа журналистов из разных стран в рамках инфотура "Возможности Китая, открытость Синьцзяна", остановилась возле высотных зданий, похожих на госучреждения.

- Нет, это училище, - ответил он. И, видя мое удивление, повторил, что все эти здания принадлежат училищу.

Комплекс зданий внушительных размеров, между которыми не менее солидные расстояния, составляют одно учреждение - Илийское средне-профессиональное техническое училище, где готовят квалифицированных рабочих для региона и всей страны. То самое ПТУ или СПТУ, или колледж, как именуют такие училища сейчас у нас. И, честно, было интересно узнать, какова современная стратегия подготовки кадров в Китае с учетом целей, поставленных на ХХ съезде КПК - превратить Китай в великую современную социалистическую страну.

Китайский размах

В Китае размер имеет значение. Здесь все и вся гигантских масштабов: мосты, вокзалы, аэропорты, сами города, здания и, как мы убедились, даже учебные заведения в таких провинциальных городах как Кульджа. По китайским меркам, конечно, поскольку по площади Кульджа не уступает Бишкеку и впечатляет своими масштабами.

Главный корпус только этого училища, скорее, похож на офис крупного банка. Другие корпуса чуть скромнее по архитектуре, но тоже внушительных размеров. В них разместились 130 лабораторий. Территория же Илийского средне-профессионального технического училища занимает 65 гектаров! Как рассказали в руководстве училища, здесь обучаются семь тысяч юношей и девушек по 27 специальностям. Количество преподавателей тоже под стать приличному вузу у нас – четыреста человек.

От скульптур - до электрокаров

В одном из классов, куда нас повели, царила тишина. Одни учащиеся вдумчиво ваяли из глины лицо какого-то сказочного персонажа, другие рисовали. Будущие скульпторы, дизайнеры, художники были настолько увлечены работой, что не обращали на нас никакого внимания. Оно и понятно: в их деле каждый штрих должен быть точен.

В другом светлом помещении парень с девушкой, судя по всему преподаватели, перед камерой активно рекламировали товар. Изготовить, произвести – полдела. Нужно еще уметь его продать онлайн. В следующей лаборатории, а точнее в просторном цехе юную поросль учили ремонтировать - ни много ни мало – электромобили. Благо, наглядного материала достаточно: и сам автомобиль, отдельные запчасти к нему, большой экран, модели для изучения.

- Привет! – обратились мы к одному из учеников в спецовке и оранжевой каске по имени Пан Джангжианг. Парень приветливо поздоровался с нами.

- Какую специальность получишь по окончании училища?

- Буду автослесарем, два года учусь на моториста, но могу, конечно, и ходовую починить.

- Почему выбрал эту профессию?

- Увлекаюсь машинами. Нравится возиться с ремонтом.

- А откуда влечение к машинам? Может, отец автослесарь?

- У моего дяди была автомастерская. Когда я был маленьким, любил там бывать, видел, как ремонтируют машины, и мне это все нравилось.

- Какие планы после училища?

- Мечтаю открыть свою собственную автомастерскую и магазин автозапчастей.

- Учиться тяжело?

- Не сказал бы. Мне очень интересно учиться. У нас 4 часа теории и 4 часа практики. Со временем практических занятий становится больше.

Готовим мастеров экстра-класса

С преподавателем Джанга Гуожингом мы встретились в этой же лаборатории. Он учит парней ремонтировать электрическую часть в автомобилях.

- Работаю в училище с 2016 года. За это время подготовил много мастеров. Я стараюсь, чтобы ребята получили глубокие профессиональные знания, чтобы стали мастерами экстра-класса, - говорит Джанга Гуожинг.

- А зарплата соответствует вашим усилиям?

- У всех наших педагогов хорошая оплата труда.

- Среди студентов проводятся профессиональные конкурсы?

- Конечно, такие состязания позволяют выявлять самых талантливых и сильных студентов. Среди моих учеников тоже немало победителей конкурсов.

Пока делегация журналистов осматривала лаборатории, юноши и девушки увлеченно штудировали азы и тонкости своей будущей профессии: кто-то учился красить автомобили, кто-то рекламировать товар, кто-то был занят сваркой.

Преподают в училище не только местные педагоги, приезжают инженеры из автомобильных компаний, чтобы поделиться своим практическим опытом. Обучение бесплатное, отличники даже получают стипендии. Покинув стены училища, они пополняют ряды строителей будущего своей великой страны.

Автор: Суйунбек Шамшиев