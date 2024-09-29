Нити логистики: Как Кыргызстан превращается в транспортный хаб

За последние годы Кыргызстан превратился из страны с почти нулевой логистикой в государство, увеличивающее грузоперевозки. Не последнюю роль в этом сыграл Евразийский экономический союз и транспортные коридоры.

Согласно официальным данным, в январе-июле 2024 года объем грузов, перевезенных всеми видами транспорта в Кыргызстане, составил 28,324 миллиона тонн, увеличившись на 2,1 миллиона тонн. Большая часть грузоперевозок приходится на автомобильный транспорт. Им перевезено 23,327 миллиона тонн, железнодорожным - 4,744 миллиона тонн.

Из Кыргызстана – в Астрахань

В последние годы Кыргызстан и другие страны евразийского объединения активно занялись поиском новых логистических путей. Это касается не только рынков сбыта, но и возможности преодолеть торговые барьеры, как, например, между Казахстаном и нашей республикой.

О мультимодальном коридоре, который будет идти из Кыргызстана в Узбекистан и Туркменистан по земле, а из порта Туркменбаши, через Каспийское море по судоходной линии, - в российские города Астрахань и Махачкалу, заговорили в прошлом году. Основная его цель – экспорт товаров в Россию. Это одно из перспективных направлений. При том, что две, из задействованных в нем стран – не члены интеграционного объединения, расширяет горизонты возможностей для всех стран союза.

Как отмечал ранее начальник управления автомобильного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта КР Адылбек Акматов, коридор - шанс наладить поставку товаров в Россию по еще одному пути.

"Расстояние составит 5,5 тыс. километров. Примерный маршрут: Ош - Андижан - Коканд - Гулистон - Самарканд - Бухара - КПП "Фарап" - порт Туркменбаши - порт Астрахань", - пояснил он.

То есть, для Кыргызстана, не имеющего выходов к морю, открывается к нему полноценный доступ.

Возможности МТК "Север-Юг"

В августе нынешнего года президент КР Садыр Жапаров предложил странам Центральной Азии рассмотреть варианты создания новых мультимодальных маршрутов в регионе. По задумке главы КР они должны объединить не только страны ЦА, но и ЕАЭС. Среди них - коридор "Север-Юг". Он представляет собой многоцелевую сеть морских, железнодорожных и автомобильных путей протяженностью 7200 км между Россией, Центральной Азией, Ираном и Индией, которая сокращает расстояние на 40% и торговые расходы на 30%. Его называют главными воротами мировой торговли и основным транспортным маршрутом, соединяющим Азию и Европу.

Главным преимуществом МТК "Север - Юг" перед другими маршрутами, в том числе перед морским маршрутом через Суэцкий канал, как уверяют аналитики, является значительное сокращение временных затрат на осуществление перевозок. Плюс - еще один выход к морю для Кыргызстана.

"Срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург по традиционному маршруту, проходящему через Суэцкий канал, составляет от 30 до 45 дней. При том, что срок отправки грузов из Мумбаи в Россию по сухопутному маршруту МТК "Север - Юг" может варьироваться от 15 до 24 дней. Доставка грузов по Восточной ветви коридора, проходящей через Казахстан и Туркменистан, сокращает срок доставки до 15-18 дней. После ввода в эксплуатацию железнодорожного участка Астара - Решт на территории Ирана время доставки грузов по МТК "Север - Юг" дополнительно сократится", - говорят экономисты.

В целом для ЕАЭС важно, что МТК "Север-Юг" стыкуется с остальными четырьмя евразийскими коридорами, что позволяет выстраивать гибкую логистику на таких направлениях, как Китай-Иран, Россия-Турция – основными торговыми партнерами Кыргызстана. Плюс значительно расширяет рынок экономического союза.

"Отмечу второго крупного мирового игрока в нашем регионе и вообще в мировой торговле – Китай, а мы все знаем, что самым экономичным и самым удобным видом транспортировки грузов является морской, соответственно, и Китай это понимает, признает, - отметил доктор экономических наук, директор Института мировой экономики и международных отношений Казахстана Акимжан Арупов. – "И вот наш центральноазиатский путь, я бы сказал, "тропинка", принимая во внимание масштабы экономики Китая, – это все-таки, наверное, запасной альтернативный, резервный путь".

Соответственно, считает он, если мы посмотрим объемы грузоперевозок Китая через наши транспортные коридоры, то, может быть, это максимум несколько сухогрузов, через которые он отправляет грузы в Европу. Поэтому, для ЦА имеет большое значение перенос морских транспортных перевозок на наш сухопутный маршрут.

Возможности ТРАСЕКА

Еще одним важным транспортным каркасом не только для ЕАЭС, но и для Кыргызстана, является МТК ТРАСЕКА, обеспечивающий внутреннюю и внешнюю связанность стран ЦА и Южного Кавказа.

Понимают это и в Кабмине Кыргызстана. 13 сентября этого года там образована Национальная комиссия ТРАСЕКА. В обновленный состав вошли 5 человек. Это еще раз подтверждает необходимость для КР интеграции в этот мощный логистический каркас. Ведь улучшение внутрирегиональной экономической связанности ведет к снижению издержек при перевозках между странами вдоль коридора, а также к морским портам.

По словам заместителя председателя правления – главного экономиста ЕАБР Евгения Винокурова, в настоящее время транспортные издержки для стран, не имеющих выхода к морю, в 1,4 раза выше, чем для прибрежных государств. "Даже во времена Великого шелкового пути торговые маршруты в Центральной Азии были преимущественно широтными, то есть на направлении восток-запад. Формирование новых транспортных связей является историческим шансом для Центральной Азии. Это возможность стать транспортным перекрестком континента, открыть для себя новые производственные ниши, радикально улучшить условия внешней торговли, особенно с Западной и Южной Азией", - заявлял Винокуров.

"Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и большие надежды

Всего в ЕАЭС насчитывается шесть крупных транспортных каркасов. Еще один вскоре откроет доступ для ЕАЭС через Кыргызстан в Китай и Европу и превратит республику в логистический хаб не только Средней Азии, но и, возможно, всего экономического союза. Речь о проекте "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Власти страны возлагает на этот проект большие надежды. Предполагается, что он станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока, в том числе Турции, и далее в Евросоюз. А также обеспечит повышение конкурентоспособности на международном рынке транзитных перевозок за счет сокращения расстояния и времени доставки грузов, окажет позитивное влияние на экономическое развитие Центральной Азии. В условиях санкций, это выгодно не только КР, но и России.

"Транспортные коридоры нужны для перемещения импортируемых или экспортируемых товаров. И чем больше пропускная способность логистических путей, тем лучше. Кыргызстан, к сожалению, не имеет выхода к морю, и нам приходится довольствоваться сухопутными маршрутами. Поэтому мы ищем новые транспортные коридоры, которые свяжут нас с морскими путями. В условиях мирового финансового и экономического кризиса роль логистики возрастает. Именно поэтому сегодня в условиях санкций страны ищут новые возможности для развития", - уверен председатель Кыргызского союза промышленников Данил Ибраев.

Понятно, что в условиях новых экономических реалий, интерес стран к новым транспортным маршрутам продолжит возрастать. Конечно, есть и риски. Например, не всегда развитое судоходство, как на Каспийском море, дороговизна, а также попытки отдельных стран перетянуть одеяло на себя. Поэтому, государствам ЕАЭС необходимо не просто работать в кооперации, а усиливаться интеграционные связи. Только тогда каждая страна может получить очевидные преимущества.