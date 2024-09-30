Cадыр Жапаров прокомментировал задержание главы ГУ "Унаа"

Президент Садыр Жапаров в своем очередном интервью агентству "Кабар" прокомментировал задержание сотрудников госуправления "Унаа", которые подозреваются в продаже водительских удостоверений, а также глава государства рассказал о том, что поручил в 40 районах республики открыть автошколы. Кроме того, Садыр Жапаров рассказал о том, что скоро в ГУ "Унаа" будет назначен новый директор.

- Здравствуйте! Недавно глава госуправления "Унаа" Рустам Жокоев и около десяти его подчинённых были задержаны по подозрению в коррупции. Вы ранее говорили, что теперь купить права будет невозможно, что скоро в районах будут открыты автошколы, как в Советском Союзе. Мы хотели бы узнать ваше мнение по этому поводу.

- Да, вы правы. Я с первых дней на посту президента говорю о том, что права не должны покупаться. Вы все прекрасно знаете, что до 2020 года права можно было купить за 15-20 тысяч сомов. Когда я только приступил к своим обязанностям, я спрашивал, кто бы мог возглавить эту отрасль и поставил на эту должность Рустама Жокоева.

В самом начале он хорошо работал. Все заметили, что в этой сфере был установлен порядок и права стало невозможно купить.

Я решил ещё больше усилить контроль в этой отрасли и пригласил к себе его и сказал: " Если ты будешь чист, то и твои подчинённые будут чисты, поэтому работай чисто. Если твоей заработной платы тебе не хватает на жизнь, то я готов из своего спонсорского фонда выделять 2000 долларов в качестве материальной помощи". Мы с ним договорились и он обещал работать честно. И я каждый месяц оплачивал ему 2000 долларов.

Хочу сразу сказать, что мой спонсорский фонд - не бюджетный фонд. Поэтому помогаю около 40 руководителям, так как их заработная плата действительно маленькая.

Если вы спросите, почему я оказываю материальную помощь, отвечу: для того, чтобы они не воровали там, где работают, чтобы там был порядок, чтобы они работали честно. Среди них есть и руководитель "Унаа", который вчера был задержан.

Я сам лично поинтересовался, за что он был задержан. Выяснилось, что они создали систему и продавали права.

Даже определили ставку - от 40 до 80 тысяч сомов. Конечно, не все права на 100 процентов были куплены, около 90% граждан сами сдали экзамен и получили права.

Выяснилось, что, примерно, 10% прав были куплены. Не 10%, а даже одно водительское удостоверение не должно продаваться.

Уже 30 лет мы живём с теми, кто купил водительское удостоверение.

В авариях каждый год погибают около ста человек. К примеру, в прошлом году было зарегистрировано около семи тысяч ДТП, в которых погибли 783 человека. Даже на войне столько не погибают. Более 10 тысяч человек пострадали. Несколько тысяч человек стали инвалидами.

Их кормит государство, выплачивая им пособие. Если права будут и дальше продаваться, то эти цифры будут только расти.

Поэтому мы должны прекратить покупать права.

Те ребята, которые в 2020 году купили права, сейчас им только по 24 года. Через 50-60 лет им стукнет 74-84 лет, не так ли?

Если мы сейчас это не прекратим, то и через 100 лет не сможем очиститься от тех, кто купил права.

Пользуясь, случаем, хочу обратиться ко всем кыргызстанцам, особенно к молодежи. Гоните из головы мысли о покупке водительского удостоверения. Разве трудно запомнить все правила?

Я считаю, это простая лень. Для вас же самих лучше, если вы выучите все правила и все будете знать. И тогда не только в Кыргызстане, но и во всем мире будете себя чувствовать уверенно.

Теперь в "Унаа" назначим нового начальника. И перед ним тоже будут поставлены такие же условия и требования.

Я поручил, чтобы в 40 районах открыли автошколы. Если и новый глава пойдет по "кривой дорожке", он будет задержан.

Мы никого не будем жалеть. Нам нужно будущее нашего государства.

Мы должны построить чистое государство.

У меня есть один вопрос к сотрудникам "Унаа".

Вы когда продаете права, вы не думаете, что этот человек, который купил у вас права, в будущем может сбить ваших близких, детей, внуков? Вы можете гарантировать, что такого не будет?

Конечно, нет. Поэтому, не дайте деньгам себя обмануть, а подумайте о своих потомках.