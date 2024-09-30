Молодежная сборная КР по футболу прошла на Кубок Азии 2025 года

29 сентября национальная сборная Кыргызстана встретилась с Японией в третьем туре отборочного турнира Кубка Азии 2025 года среди молодежи до 20 лет на стадионе имени Долона Омурзакова. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, команда под руководством главного тренера Мирлана Эшенова вошла в группу "I" вместе со сборными Мьянмы, Туркменистана и Японии.

Сборная КР одержала победу над Мьянмой со счетом 2:0 и над Туркменистаном со счетом 1:0.

В отборочном турнире участвуют 45 команд, разделенных на 10 групп. Команды, занявшие первые места в своих группах, а также пять лучших команд, занявших вторые места, выйдут в финальный этап Кубка Азии.

Матч с Японией завершился вничью 1:1, и наша сборная, набрав 7 очков, заняла 2-е место в турнирной таблице, что позволило ей квалифицироваться на Кубок Азии.

Япония занимает 1-е место с 7 очками, Туркменистан - 3-е место с 3 очками, а Мьянма - 4-е место с 0 очков.

Финальный этап Кубка Азии пройдет в Китае с 6 по 23 февраля 2025 года.