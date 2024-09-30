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В вузы Сибири на 2024-2025 учебный год принято 199 студентов из Кыргызстана

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При содействии Генерального консульства КР в Новосибирске, а также почетных консулов КР в Омске и Томске, в высшие учебные заведения этих городов на 2024-2025 учебный год были приняты 199 абитуриентов из Кыргызстана, из которых 195 поступили на бюджетную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В частности, абитуриенты из Кыргызстана поступили в следующие сибирские вузы:

Томские вузы: Сибирский государственный медицинский университет - 12 студентов, Томский государственный университет - 105 студентов (в том числе при содействии общественного фонда "Единство"), Томский политехнический университет - 3 студента, Томский государственный архитектурно-строительный университет - 22 студента;

Омские вузы: Омский государственный медицинский университет - 4 студента, Омский государственный технический университет - 16 студентов;

Новосибирские вузы: Новосибирский государственный технический университет - 30 студентов, Сибирский государственный университет путей сообщения - 2 студента, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - 5 студентов.

Следует отметить, что в рамках укрепления и расширения культурно-гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества Генеральное консульство КР в Новосибирске оказало содействие в поступлении 428 абитуриентов в сибирские вузы на 2023-2024 и 2024-2025 учебные годы, из которых 398 поступили на бюджетную форму обучения.

Справочно: С 26 июня по 3 июля 2023 года Генеральное консульство КР в Новосибирске и почетные консулы КР в Омске и Томске оказали содействие в организации визита в Бишкек выездных приемных комиссий ведущих вузов этих городов для приема документов и проведения вступительных экзаменов у выпускников школ.


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URL: https://www.vb.kg/439864
Теги:
вуз, Россия, студенты, Кыргызстан, МИД
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