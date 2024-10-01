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Snow Leopard Run: чем запомнился юбилейный забег в защиту снежного барса

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29 сентября в Бишкеке состоялся пятый полумарафон Snow Leopard Run, собравший более 4,5 тысячи участников всех возрастов. Это спортивное событие стало одним из самых массовых и масштабных. Взрослые профессионалы и любители бега соревновались на дистанциях 5, 14 и 21,1 километров. Для маленьких спортсменов от 3 до 12 лет предусмотрели забеги на 100, 200, 500 метров и 1 километр.

Доброе спортивное утро

Старт полумарафона по традиции дали рано утром в центре столицы – на площади "Ала-Тоо". Еще до рассвета сюда стянулись тысячи участников, среди которых не только кыргызстанцы, но и гости республики из ближнего и дальнего зарубежья. Перед собравшимися со сцены выступила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

"Доброе осеннее утро, дорогие участники! Сегодня у нас пятый юбилейный забег - это такая маленькая, но в то же время значимая история. Это один из самых ожидаемых забегов, посвященный не только спорту и здоровью, но и сохранению снежного барса - символа нашего города и страны. Желаю вам насладиться осенними пейзажами Бишкека, получить массу положительных эмоций и заряд на зиму. Благодарю организаторов и каждого участника. Ведь именно благодаря тому, что вы здесь, этот праздник у нас состоялся. Всем отличного настроения и лучших результатов", - сказала вице-мэр.

Первыми на стартовую линию вышли участники полумарафона. Им предстояло пробежать дистанцию 21,1 километра. С разницей в пять минут за ними стартовали бегуны, решившиеся проверить свои силы на дистанции 14 километров. В большинстве это люди, увлеченные спортом, тренирующиеся и готовящиеся к соревнованиям. Самым массовым по традиции стал забег на пять километров, стартовавший в районе гостиницы "Ак-Кеме".

"Абсолютно любой желающий может принять участие в наших забегах. Регистрация, как правило, открывается за три-четыре месяца. Ее можно пройти как в онлайн-формате, так и в оффлайн-формате. Участник выбирает дистанцию согласно своей подготовке. Возраст разных – от совсем маленьких деток, до людей почтенноно возраста. Главное - трезво оценивать свое физическое состояние и уровень подготовки", - отметил директор Nomad Sport Арслан Малдыбаев.

Маршрут Snow Leopard Run 2024, в зависимости от сложности забега, охватывает проспект Чуй, улицу Юсупа Абдрахманова, ВДНХ, проспект Чингиза Айтматова. Специальное оборудование, установленное на определенных отрезках трасс, позволяет фиксировать точное время их преодоления. Комфорт и безопасность участников обеспечивают волонтеры Nomad Sport, "Красного полумесяца", врачи и милиционеры.

Сплоченные любовью к бегу

Спустя некоторое время к финишу на площади "Ала-Тоо" прибегают первые атлеты. Среди тех, кого встречают овациями, - Гульназ Жузбаева, незрячая бегунья, с честью представившая Кыргызстан на минувших Паралимпийских играх во Франции. В Бишкеке, как и Париже, ее сопровождала Юлия Фернас - известная легкоатлетка и организатор многочисленных забегов.

"Шикарная атмосфера! Пробежали с Юлей дистанцию в 21,1 километр на лайте, в свое удовольствие, за 1 час и 57 минут. Мне очень понравилось. В процессе обсуждали книги, разные курсы, было круто. Впереди еще много стартов. Готовимся к декабрьскому марафону в Токио", - поделилась ощущениями спортсменка.

Следом за "тяжеловесами" из мира легкой атлетики к финишу пришли участники пятикилометрового забега. Среди них больше тех, для кого бег – это приятное и полезное хобби. Однако простой эта дистанция кажется только со стороны.

"В жизни не побежал бы, если бы девушка меня не уговорила. Я бывший спринтер, бегаю только короткие дистанции на 100, 200, максимум 400 метров. "Пятерка" для меня - нечто невообразимое, из ряда вон выходящее. Это было нереально сложно. Последние метров 500 буквально умирал, бежал из последних сил. Мое уважение любителям", - признается участник Ринат Сапаев.

Еще одна особенность Snow Leopard Run – возможность участвовать в в спортивном событии всей семьей. Например, Нарынбек Кемелов – первый его марафон от Nomad Sport состоялся в 2018 году.

"Участвуем всегда всей семьей. Супруга сегодня бежала 14 километров. Сын – в детском забеге на 300 метров. Я пробежал 21 километр. Был пейсмейкером – это атлет, который участвуют в забеге специального для того, чтобы бежать дистанцию с заданным темпом и помогать остальным участникам держать этот темп от старта до финиша", - говорит мужчина.

Важна причастность каждого

Главная отличительная особенность Snow Leopard Run в том, что это не просто спортивное событие, а возможность объединить усилия тысяч людей ради защиты одного из редчайших животных - снежного барса. Каждый участник вносит свой вклад в сохранение символа Кыргызстана и экологической системы в целом.

С момента первого полумарафона средства от забега направлялись на важные экологические проекты. В 2019 году часть собранных средств была направлена на покупку фотоловушек для Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистемы. В 2021 году - на приобретение автомобиля NIVA для егерей Иссык-Кульской биосферной зоны, чтобы они могли патрулировать труднодоступные горные районы. В 2022 году на стадионе имени Долона Омурзакова благодаря взносам участников забега появилась современная воркаут-площадка. В прошлом году благодаря взносам участников была оказана беспрецедентная помощь ботаническому саду имени Гареева: ему передали 39 единиц спецтехники.

"В этом году средства планируется направить на покупку экипировки для егерей, так как в этом есть острая необходимость. Эти люди активно помогают в борьбе с браконьерами. Снежный барс обитает в основном в Чуйской и Иссык-Кульской областях. Мы будем составлять списки по запросам и оказывать помощь в тех районах, где она больше всего нужна", - поделился планами директор Nomad Sport Арслан Малдыбаев.

На этом Snow Leopard Run 2024 завершился. Марафон обошелся без непредвиденных ситуаций. Организаторы поблагодарили за поддержку мэрию Бишкека, аппарата президента, ГУВД, УОБДД, врачей и волонтеров, а также всех, кто приложил усилия для того, чтобы это осеннее спортивное событие было ярким и незабываемым.


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URL: https://www.vb.kg/439865
Теги:
марафон, снежный барс, спорт, Бишкек
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