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В Чуйской области запущен новый завод по переработке овощей и фруктов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Московском районе Чуйской области проходит торжественное открытие многофункционального консервного завода "Бай Элим Компани". Этот завод является вторым по счету предприятием компании и специализируется на переработке овощей и фруктов. Основательница и директор предприятия Рысгуль Акимжанова рассказала журналистам об истории создания завода, его возможностях и планах на будущее.

"Сегодня мы официально запускаем второй завод, ориентированный на переработку сельскохозяйственной продукции, в частности овощей и фруктов. Завод был построен с учетом международных стандартов качества ISO, что позволяет нам гарантировать высокий уровень безопасности и качества продукции, - поделилась Рысгуль Акимжанова. - Общая площадь завода составляет 4 гектара, а мощность переработки достигает 500 тонн в сутки. Примерно 70% произведенной продукции мы экспортируем в страны ближнего и дальнего зарубежья, а оставшиеся 30% поставляются на внутренний рынок Кыргызстана".

Завод оснащен современным оборудованием и использует передовые технологии в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. "В этом сезоне мы внедрили систему капельного орошения для наших полей, что позволяет значительно сократить расход воды и повысить урожайность. Для этого был построен ирригационный бассейн объемом 9000 кубометров, который полностью обеспечивает наши потребности в воде для орошения, - продолжила Акимжанова. - В дополнение к этому, мы активно занимаемся внедрением стандартов органического производства и планируем получить сертификаты по системе Global GEP уже в следующем году. Это позволит нам выйти на новый уровень качества продукции и расширить рынки сбыта".

"Мы начали свою деятельность в 2002 году, и вот уже 22 года успешно работаем на рынке. В связи с расширением производства, мы решили открыть новый завод в регионе и планируем построить еще несколько подобных объектов по всей стране", - пояснила она.

Говоря о перспективах экспорта, Акимжанова отметила, что продукция компании уже пользуется спросом за рубежом.

"Мы активно экспортируем наши товары в страны ЕАЭС, такие как Россия и Казахстан. В последние годы существенно увеличились объемы поставок в Узбекистан и Турцию. В ближайшее время планируем выйти и на китайский рынок, что откроет для нас новые возможности", - поделилась планами руководитель предприятия.

Завершая интервью, Акимжанова выразила уверенность в том, что новый завод станет важным вкладом в развитие экономики региона, создаст новые рабочие места и повысит экспортный потенциал страны.


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URL: https://www.vb.kg/439868
Теги:
промышленность, Чуйская область
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