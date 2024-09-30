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Новая сотня: Из экономической зависимости Кыргызстана к промышленному буму

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- Виктория Гунгер
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В последние годы в Кыргызстане наблюдается промышленный бум. Только в этом году власти страны обещают открыть 100 крупных предприятий.

Впервые в стране идет не только возрождение, но строительство новых заводов. Подобное за 30 лет независимости Кыргызстана наблюдается впервые. И это при том, что суммарный вклад промышленности в ВВП - почти пятая его часть (около 20%).

Не радужное наследство

Так было не всегда. Согласно данным Национального статистического комитета, на 1 января 2019 года в промышленности Кыргызстана зарегистрирована 3201 единица действующих предприятий.

"67,5% приходилась на обрабатывающую промышленность (1553), 18,9% - на водоснабжение, очистку, обработку отходов и получение вторичного сырья (434), 11% - на добычу полезных ископаемых (253) и 2,6% на обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом (61)", - говорилось в информации.

Несмотря на интеграцию Кыргызстана в Евразийский экономический союз, лишь единицы из них были ориентированы на экспорт. В стране не хватало рабочих мест и мощностей. Серьезно "хромала" обрабатывающая промышленность. Хотя более трети всех объемов промышленности приходилось именно на нее, ее структурные изменения показывали уменьшение вклада в промышленное производство. С 2013 по 2018 годы эта доля снизилась с 83,2% до 75,7%. В итоге республика на время упустила нишу, в открывшемся рынке ЕАЭС. Эксперты в один голос заявляли - экспортировать надо не овощи и фрукты, а переработанный продукт - это позволит получать больше прибыли. Плюс повысить конкуретноспособность и побороть главную проблему отечественного сельхоз экспорта – малые объемы поставок.

Как отмечал тогда экономист Асылбек Аюпов, с момента независимости все промышленные предприятия остались без налаженных связей по поставке сырья и сбыту продукции. Началась приватизация, и промышленные объекты попали в руки людей далеких от производства.

"Из заводов сделали рестораны, склады, гостиницы, то есть превратили материальные активы в нематериальные. Все что касается перерабатывающего сектора, работает очень слабо. Успехи лишь у пищевой и легкой промышленности", - отмечал он ранее.

Экономический импульс

Ситуация была плачевной до 2022 года, пока нынешние власти не взяли все в свои руки. За 6 месяцев текущего года в республики введены в действие сорок различных объектов, включая различные ГЭС. Многие проекты представляют стратегическую важность для страны и ее экспортного потенциала. Часть из них профинансирована донорами, часть - открыта на деньги КР. Что важно - они строятся в регионах. Ведь именно там остро ощущается нехватка рабочих мест.

А теперь по порядку. Недавно Российско-Кыргызский Фонд развития выделил $2 миллиона 555 тысяч на строительство цеха по переработке рыбы и производству икры. Проект реализуется ОсОО "Салих ЛТД" в селе Ленинском Чуйской области. Мощность - 6,5-7 тысяч тонн рыбной продукции и до 8 тонн черной осетровой икры в год. Вся продукция будет отвечать стандартам пищевой безопасности ХАССП и ИСО, и ориентирована, в первую очередь, на экспорт.

Похожий проект создан и в Джалал-Абадской области. Там на базе государственного предприятия "Токтогульское рыбное хозяйство" заработал рыбный (осетровый) кластер. Часть средств на это выделено из бюджета страны, часть - местным бизнесом.

В Кызыл-Кие открыли предприятие по производству бумажных пакетов и мешков. В дальнейшем это поможет решить давнюю проблему – загрязнение природы пластиком и полностью перейти на экологически безопасную упаковку. Но самое главное - на строительство предприятия деньги выделены из бюджета. Сумма немалая - 4,6 млн сомов.

В Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана запущено несколько крупных проектов. Строительство асфальтового завода по линии ГП "Кыргыз автожол" и торгово-логистического центра по линии государственно-частного партнерства. В создание торгово-логистического центра планируется привлечь инвестиций в размере более 2 млрд сомов. После его реализации появится более 4 тыс. рабочих мест.

Еще одним импульсом для развития экономики страны станет строительство кыргызско-узбекского автомобильного завода. В марте 2023 года Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о создании совместного предприятия. В проект по открытию в Кыргызстане завода по сборке автомобилей вложат $50 млн.

В Караколе на деньги республиканского бюджета открылся асфальтобетонный и железобетонный завод. Объем инвестиций - 97,6 млн сомов. Производственная мощность завода 60-80 тонн асфальтобетонной смеси и 50 кубометров бетонной смеси в час.

Важной вехой для региона стала модернизация завода по переработке мяса птицы в селе Сары-Камыш Иссык-Кульского района на базе ОсОО "Агро-Куш". Туда вложено - 10,3 млн долларов, источник финансирования - собственные средства, РКФР и ОАО "Госбанк развития". Производственная мощность - 12,1 тыс. тонн в год. Но самое главное, расширение производства поможет создать 490 новых рабочих мест.

Благодаря усилиям правительства, экспортный потенциал перерабатывающей промышленности Кыргызстана пополнился еще одним предприятием. В сентябре этого года открыт крупнейший мяскомбинат в Ат-Баши площадью 4.5 тысячи м². Вместимость бойни составляет 30 голов крупного рогатого скота и 160 овец и коз в сутки. В настоящее время на предприятии ведутся работы по консервированию мясной продукции.

Капсула в долгосрочную перспективу

Но самой, пожалуй, знаменательной новостью стала закладка капсулы в Иссык-Кульской области, символизирующей начало освоения крупнейшего титаномагнетитового месторождения в Кыргызстане – Кызыл-Омпол на участке Таш-Булак.

Месторождение содержит миллионы тонн титаномагнетита. Власти страны рассчитывают получить миллиарды сомов от его экспорта. Попутно с титатномагентитом будет добываться уран и торий. Это огромный рывок для экономики страны.

Многие экономисты, несмотря на бурный скачок, настроены скептически, заявляя о небольших процентах "промышленного влияния" на экономику. Международные финансовые институты, такие как ЕАБР и другие, более оптимистичны. Там считают, что необходимо подождать, производство активизируется, а рост производства и экспорта основных металлов вернется к нормальному уровню.

"Все, что закладывается в Кыргызстане сегодня, имеет долгосрочную перспективу и мультипликативный эффект. Сотня новых предприятий – это тысячи и тысячи рабочих мест. Это люди, которые смогут вернуться из трудовой миграции на родину к своим семьям. Это возможность не только уйти от импорта продукции и необходимых товаров, но в разы увеличить экспорт, стать, наконец, крупным поставщиком на рынке ЕАЭС не только по линии легпрома, но сельхозпродукции. А значит, самим влиять на собственную продовольственную безопасность. По сути, запуском нынешних предприятий власти страны обеспечивают не только экономический рост, но и истинную независимость государства. Ради этого стоит немного подождать. Тем более, подобного промышленного скачка не наблюдалось за все время независимости Кыргызстана", - подчеркнули изданию VB.KG отечественные эксперты-экономисты.

Еще одним предприятием, которое лично запускал недавно президент Садыр Жапаров, стал современный цементный завод в Кеминском районе Чуйской области. Его производственная мощность - 1,7 миллиона тонн цемента в год, что позволит не только покрыть потребности севера КР, но и выйти на рынок ЕАЭС.

"Эти инфраструктурные проекты, несомненно, дадут мощный импульс развитию страны. Я верю, что каждое предприятие, которое сегодня запустилось, окажет положительное влияние на каждого гражданина КР", - подчеркнул глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/439869
Теги:
Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, бизнес, промышленность, экспорт, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, деньги, экономика
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