СМИ: Как российские оппозиционеры жрут друг друга из-за западных денег

Чувство брезгливости и нездорового любопытства посещает человека, заглядывающего по случаю в банку с пауками. Примерно такое же чувство испытывают те, кто наблюдает за жабагадюкингом (жизнедеятельностью) российских оппозиционеров. "ВЭС 24", вооружившись антисептическими средствами, узнал последние новости из жизни оппозиции.

It's all about money

Собственно, все новости российских оппозиционеров и о российских оппозиционерах крутятся вокруг бабок. Кто, кому, сколько… Родину они ненавидят строго по прейскуранту. Понятно, что есть классический набор скриптов: "Россия – террористическое государство", "Путин – маньяк", "граждане России заслужили ракетных атак", etc, но если размотать змеиный клубок их мыслей, то очень скоро мы добираемся до финансового вопроса. А с ним нынче непросто. И вот почему.

Во-первых, потому, что оппозиционеров (слово, которое благодаря таким деятелям как Волков, Певчих и прочим каспаровым приобрело строго уничижительную коннотацию) отняли от сиськи российского государственного бюджета. До СВО поливать Россию в России не только не возбранялось, но и всемерно поощрялось. Башни, которые курировали эту канализацию, к слову, живы до сих пор, но действовать так активно, как раньше, они уже не могут. Короче, кормовая база сократилась. А жрать оппозиционеры привыкли сытно – просим посмотреть на Леню Волкова, который уже в полузапрещенный в России ютьюб не входит.

Во-вторых, западные спонсоры (а там, конечно, те еще сволочи, но отнюдь не дураки) начинают понимать, что пользы от такой российской оппозиции шиш да маленько. Ну в самом деле – кого она окормляет? Какова социальная база этой оппозиции в России? Немного вымирающей демшизы в крупных российских городах – и все? Мало, мало… Внутреннюю смуту с такой аудиторией не замутишь. Более того, дрязги, интриги и комплоты в среде самой оппозиции отвращают от них даже изначально либерально настроенных граждан. Но даже они ощущают явный душок от этих деятелей.

Оппозиционная отбивная котлета

Последнее громкое событие в стане изгнанников – откровения Волкова о страшном покушении на его персону. Напомним, некоторое время назад в меру окровавленный и не в меру упитанный Леня с явной истерикой в голосе сообщил немногочисленным поклонникам, что на него было осуществлено покушение. По заданию Путину на него набросились неизвестные с молотком для отбивания мяса. Выбор инструмента в целом верный – в голодный год из Волкова может получиться изрядное количество отбивных котлет. А голодный год, мы бы сказали годы, для российской оппозиции как раз и настал. Лично ли Путин бегал за Леней с молотком или кого-нибудь попросил, мы так и не узнали.

Так бы и осталось это загадкой, если бы Волков давеча не вышел в эфир с очередным откровением – оказывается, сделать из него отбивную пытался не Путин, а Невзлин – бывший перший друг Ходорковского и человек, за которым в России тянется густой шлейф самого махрового криминала, включая заказные убийства. Какие именно бабки не поделили Невзлин с террариумом из ФБК, мы не знаем, но обиделся он всерьез. К слову, в сети гуляла информация, что уже Невзлин кинул с деньгами исполнителей покушения с отбивными молотками, видимо, поэтому Волков оказался не до конца отбит. Короче, кидок на кидке и кидком погоняет.

Обидно, слушайте, ну обидно. В конце концов, даже в откровенных мерзавцах можно найти определенное демоническое обаяние, посмотрите на героев Достоевского – Свидригийалов, Ставрогин. Да, бесы, но масштабные, сложные, мятущиеся. А тут… Даже на Смердякова не тянут. И туда же, политические изгнанники, тьфу… Стыдно, барышни. Ведь были времена, был "Философский пароход" - а там! Питирим Сорокин, Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Иван Ильин, наконец – величины! А что сейчас? Леня Волков? Чулпан Хаматова? Алла Пугачева? Максим Галкин? Вы серьезно? Ну Россия-то ладно, отряхнула прах со своих ног, сняла это стадо с довольствия и чуть больше денег на дроны для СВО отправила, но неужели такая оппозиция нужна кому-то на Западе? Добро еще кормить в Вермонте Солженицына, вручать премии Пастернаку, но не Эйдельман же в самом деле.

Что случилось? Почему российская оппозиция превратилась в скопище таких мелких и неаппетитных персонажей? Об этом мы порассуждаем в следующей части публикации, а равно набросаем коллективный портрет человека, поддерживающего их. В России их немного, но временами встречаются.