Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 15 марта, поздравил кыргызстанцев с Днем отца.

Поздравление главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые отцы!

От чистого сердца поздравляю вас с особым семейным праздником, который впервые отмечается в нашей стране – Днем отца.

В современную эпоху, когда возросла ответственность отца за укрепление института семьи, празднование Дня отца стало необходимостью. Прежде всего я хотел бы выразить благодарность депутатам Жогорку Кенеша, инициировавшим закон, направленный на признание роли и вклада отцов и матерей в развитие общества.

С древних времен наш народ прославлял и почитал своих предков, сравнивая их с крепкой скалой. В то время как мать является олицетворением дома, уюта, воспитания детей, отец является столпом, опорой, щитом и защитником этого благословенного дома. Такое уважение постепенно стало обычаем, ценностью и традицией нашего народа, подчеркивая особую роль отцов и матерей в обществе. Недаром слова "Ата Мекен", "Ата Журт", "Ата Конуш", "журт атасы" являются священными и возвышенными для нашего народа. И никто не может отрицать, что понятие "семь отцов", которое не встречается у других народов, свойственно только кыргызам, является отдельной философией.

Народная мудрость гласит, что великая река жизни в природе начинается с отцовского начала, поэтому отец наделен силой, защищающей семью, неукротимым характером, позволяющим преодолевать все испытания и трудности. Убежден, что, продвигая роль отцовства в обществе, мы повысим уровень ответственности молодого поколения в создании семьи и исполнении родительского долга.

В то же время отцы как нерушимая опора и защитники семьи, пользуются все большим уважением у своих детей, и каждое слово, сказанное отцом, они воспринимают как благословение. Наши сыновья и дочери, которые понимают и почитают мудрые советы своих отцов, достигают значительных успехов в своей жизни.

Каким бы ни было трудным испытание, огромная честь и гордость услышать слово "отец"! Сокровенное желание каждого отца – быть достойным такого великого предназначения. Стремясь выполнить свой отцовский долг, каждый отец живет с мечтой о том, чтобы его сыновья и дочери выросли достойными людьми, получившими воспитание своих отцов и любовь своих матерей. Поэтому отцы оберегают свои семьи и делают все возможное, чтобы дать своим детям образование, научить их быть справедливыми, любить и защищать свою Родину.

Дорогие кыргызстанцы!

Еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником!

Пусть каждый мужчина познает радость отцовства и отцовской заботы!

Давайте будем чтить и уважать наших отцов и обеспечим им достойную старость!

Пусть отцы живут долго, оставаясь душой семьи и опорой Отечества!".