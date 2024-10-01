Будьте осторожны! МВД КР предупреждает о росте интернет-мошенничества

В Кыргызстане растёт количество случаев мошенничества с использованием современных технологий, в том числе искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Хотя Министерство внутренних дел Кыргызской Республики активно работает в этом направлении и регулярно проводит разъяснительную работу среди граждан, многие наши соотечественники все еще попадаются на уловки мошенников, надеясь на легкий заработок.
На основании вышеизложенного ГУУР МВД предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам рекомендуется заранее ознакомиться с видами мошенничества.
К ним относятся:
- отправка писем с предложениями от фальшивых брокеров,
- уведомления о выигрыше приза или блокировке учетной записи,
- общение с работодателями,
- взлом чужих учетных записей с целью получения прибыли и отправка писем своим знакомым,
- оплата услуг с помощью поддельного QR-кода,
- ложные звонки и сообщения от имени государственных органов и других организаций,
- выгодные предложения о доходах,
- благотворительные организации,
- туроператоры или поддельные веб-сайты авиакомпаний.