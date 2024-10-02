На сцене Сычуаньского театра кукол в Наньчуне оживают легенды

Китай умеет удивлять. На этот раз впечатлил Сычуаньский кукольный театр в городе Наньчун своими тростевыми куклами-марионетками в человеческий рост. Высота их в среднем составляет около 160 сантиметров.

Как сказал директор театра и режиссер, показывая группе журналистов стран вдоль "Пояса и пути" закулисную жизнь театра, таких кукол нет не только в Китае, но даже в мире. А после просмотра нескольких пьес можно с уверенностью сказать, что и таких актеров-кукловодов, как в этом театре, тоже нет. Они поистине обладают уникальными способностями: во время представления одновременно поют, танцуют вместе с куклами и в придачу управляют с помощью трех тростей-палок движениями головы и рук марионеток, держа их высоко над собой.

И настолько искусно актеры передают мимику и жесты своих героев, что те кажутся настоящими людьми. Их куклы пишут тушью на доске иероглифы, страдают, сердятся, радуются, причем их эмоции сопровождаются действиями, свойственными людям в таких случаях. По большому счету это - высший пилотаж профессионального мастерства кукловодов. Причем работали актеры с поразительной легкостью, и только пот на их лицах выдавал, как не прост актерский хлеб.

В основе театральных постановок – китайские народные сказки, богатый фольклор, легенды, истории из современной литературы. Репертуар рассчитан как на взрослых, так и на детей. Китайская публика, как я убедилась, бывая в этой стране, вообще очень любит театр и всегда эмоционально восприимчива к тому, что происходит на сцене. Сычуаньский кукольный театр тоже не обделен вниманием зрителей. Театр всегда полон.

Сычуаньскому кукольному театру, по словам его директора, более трехсот лет. Конечно, время на протяжении столетий вносило в это самобытное сценическое искусство свои коррективы. Сегодня он считается одним из лучших театров в стране, не раз представлял Сычуань на многих крупных международных и национальных художественных конкурсах и смотрах, имеет множество международных и национальных наград. В 2006 году куклы в натуральную величину из провинции Сычуань были внесены в список нематериального культурного наследия человечества.

Большой интерес к театру проявляют и за рубежом. Его гастроли всегда проходят с триумфом. Десятки грамот в фойе театра свидетельствуют о признании и о заслугах профессионального коллектива.

На вопрос, сколько в театре кукол, директор ответил, что их несколько сотен и предложил пройти в мастерскую по их изготовлению и реставрации. По его словам, тростевая кукла более совершенна по своим движениям в сравнении с другими их видами, но и более сложная в устройстве. Здесь сначала обсуждают образы героев и героинь будущих постановок, рисуют их на планшетах, искусно вырезают части тела из дерева, отдельно моделируют голову и лица, на которые наносят макияж. Как рассказали мастера, они используют при изготовлении только экологически чистые материалы, стараясь облегчить вес кукол и тем самым - труд актерам. В самом конце уже готовую модель облачают в роскошные яркие наряды в соответствии с образом и ролью. На сцене в руках кукловодов эти деревянные человечки оживают, проявляют свой характер, рассказывают зрителям свои истории.

Как сказал директор театра, "театр кукол – это не просто развлечение. Это подлинное искусство человечества, которое рассказывает истории, учит, вдохновляет и дарит веру в любовь и добро, которое всегда побеждает зло". Именно с такими чувствами мы покидали этот прекрасный театр.