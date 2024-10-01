Смотрите лучшие фильмы и сериалы вместе с SAIMA + O!TV

Скорость интернета, о которой мечтали, и кино, которое вы любите…

SAIMA + O!TV – это доступ к топовым домашним онлайн-кинотеатрам:

ETNOMEDIA – настоящая коллекция с более 300 фильмами, мультфильмами и сериалами на кыргызском языке. Погружение в захватывающий мир традиций, ценностей, обычаев и образа жизни.

START – один из самых популярных домашних онлайн-кинотеатров благодаря широкому выбору как российских, так и зарубежных фильмов, и сериалов. Особое внимание стоит уделить оригинальным сериалам, которые уже завоевали признание зрителей.

PREMIER – не только актуальные новинки кино, но и эксклюзивные проекты, которые сложно найти где-либо еще. Также здесь представлены оригинальные документальные фильмы и развлекательные шоу, в том числе Stand up, Comedy club и т.д.

WINK - большой выбор российских и зарубежных фильмов и сериалов с регулярным обновлением контента.

О!КИНО - это отличное место для любителей классики и новинок. С разнообразным каталогом фильмов, сериалов и документалистики. Каждый найдет что-то для себя.

Интерактивное ТВ нового поколения с более 220 каналами.

Возможность управления прямым эфиром, отложенный просмотр и возможность перемотки рекламы, выбор записанных программ позволят наслаждаться любимыми шоу в любое время.

Выбрав тариф "Премиум 500 +", вы получите скорость по зоне МИР и KG до 500 Мбит/с за 1150 сомов в месяц, доступ к 5 топовым домашним онлайн-кинотеатрам.

ТВ-приставка и гигабитный Wi-Fi роутер предоставляются в ответственное хранение бесплатно.

Наслаждайтесь лучшими фильмами и сериалами, выбирайте, что смотреть, и получайте максимум удовольствия вместе с SAIMA.

Оставьте заявку на подключение прямо сейчас:

на сайте компании saimatelecom.kg; позвонив или написав в WhatsApp/Telegram по номеру 0708 909 000; в приложении "Мой О!" в разделе Saima Telecom; в головном офисе, по адресу: г. Бишкек, ул. Льва Толстого 1/3; в сети магазинов O!STORE.

Тарифы "Премиум 500 + O!TV" и "Премиум 500 +" доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. Тв-приставка и Wi-fi роутер предоставляются в ответственное хранение. В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего Приложения в качестве компенсации затрат Оператора, связанных с подключением Абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 24 месяцев, Абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 500 (две тысячи пятьсот) сомов. Районы, в которых доступно подключение тарифа 500 Мбит/с, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный Call- Center. Предложение не распространяется на жителей ж/м "Ала-Тоо 3" и ж/м "Ак-Ордо".

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