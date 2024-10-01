Президент определил численный состав депутатов в горкенешах Бишкека и Оша

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в законы Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", "О статусе столицы", "О статусе города Ош").

Данный Закон принят Жогорку Кенешем 19 сентября 2024 года.

Принятым законом устанавливается численный состав местных кенешей:

- кенеши городов Бишкек, Ош – 51 депутат;

- городские и айылные кенеши:

от 20001 до 70000 - 31 депутат;

от 70001 и выше – 41 депутат.