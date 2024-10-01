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Президент определил численный состав депутатов в горкенешах Бишкека и Оша

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в законы Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", "О статусе столицы", "О статусе города Ош").

Данный Закон принят Жогорку Кенешем 19 сентября 2024 года.

Принятым законом устанавливается численный состав местных кенешей:

- кенеши городов Бишкек, Ош – 51 депутат;

- городские и айылные кенеши:

от 20001 до 70000 - 31 депутат;

от 70001 и выше – 41 депутат.


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URL: https://www.vb.kg/439892
Теги:
Бишкекский горкенеш, местный кенеш, Садыр Жапаров
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